A actriz Lidia Veiga gaña o Premio de Interpretación Teatral Maruxa Villanueva de Padrón

Lidia Veiga foi recoñecida co XXIV Premio de Interpretación Teatral Maruxa Villanueva, galardón outorgado polo Concello de Padrón en recoñecemento a súa interpretación na obra Iribarne. O seu papel nesta peza co-producida pola compañía Butaca Zero e polo Centro Nacional Dramático valeulle a candidatura aos Premios Max á mellor interpretación feminina, así como a nominación aos premios María Casares como mellor actriz protagonista. O xurado, presidido polo alcalde de Padrón Anxo Arca, salientou a calidade e versatilidade interpretativa da actriz natural de Arzúa ademais da súa capacidade para construír personaxes con profundidade e autenticidade “mantendo como valor a lingua galega como fórmula de elaboración interpretativa e artística”.

O xurado, reunido o mércores 26 de febreiro no centro social do Concello de Padrón, estivo formado ademais de polo alcalde Anxo Arca por Inma López Silva, escritora e profesora da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia; o actor e profesor da Universidade da Coruña Carlos Caetano Biscainho Fernández; Afonso Becerra, dramaturgo, profesor da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, membro do consello asesor do Centro Dramático Galego e membro do consello de redacción de revistas de teatro; Roberto Pascual, profesor da Escola Superior de Arte Dramática, dramaturgo e xestor cultural; e a animadora social de Padrón, María Cruz Taboada.

20250303 foto xurado Premio Teatro Maruxa Villanueva

Unha traxectoria chea de recoñecementos

O Premio de Interpretación Teatral Maruxa Villanueva destaca a traxectoria de Lidia Veiga e a súa participación en proxectos teatrais de gran relevancia, sendo unha intérprete recoñecida tanto pola crítica como polo público en diferentes ámbitos da escena. Obras de teatro como #Camiños, da compañía ButacaZero, O premio, de Quintana Teatro; series de televisión como A Lei de Santos ou Método Criminal, producidas pola TVG; curtametraxes como Onde dormen as gaivotas ou Ou que queda de nós; e documentais como Mariví, na pel dá memoria ou Os Espazos en Branco, forman parte da súa traxectoria profesional que inclúe tamén a súa labor como actriz de simulación en cursos de emerxencias obstétricas para o Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo en colaboración coa ESADg, o traballo como profesora de

teatro en asociacións culturais e centros educativos, a dobraxe, e a presentación e creación de contido para o podcast O Exército Mekemeke.

Lidia Veiga estreou nos dous últimos anos traballos como Os Argonautas e a moeda de ouro (serie infantil producida por Portocabo, RTVE e Clan TV) e filmes como Matria, ou Cando Toco un Animal, a súa primeira película como actriz protagonista e pola que estivo nominada aos Premios Mestre Mateo o pasado ano nunha gala na que exerceu ademais como presentadora. En 2023 tamén formou parte do elenco dunha das producións teatrais do Centro Dramático Galego xunto á compañía Elefante Elegante coa obra Un hotel de primeira sobre o río pola que estivo tamén nominada aos Premios María Casares como mellor actriz protagonista.

Lidia Veira recibirá como gañadora do XXIV Premio de Interpretación Teatral Maruxa Villanueva 1.200 euros, un diploma acreditativo e unha figura coa imaxe da actriz Maruxa Villanueva nun acto de entrega que terá lugar nos vindeiros meses en Padrón.

Con este premio, o Concello de Padrón reafirma o seu apoio á escena teatral e ao talento interpretativo galego, sumando esta iniciativa ao seu compromiso coa cultura e as letras, que tamén se reflicte no Premio de Narrativa Camilo José Cela e no Certame Poético Rosalía de Castro.