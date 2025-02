Anabel Costa, médico de La Rosaleda: "Atendimos a 16 deportistas de élite en tres días"

Los datos registrados durante 2024 por el departamento International Patient de HM Hospitales en Santiago de Compostela consolidan su posición de referencia en la atención a pacientes extranjeros. A este respecto, un dato relevante es que el pasado año el Servicio de Urgencias del Hospital HM Rosaleda incrementó la atención de pacientes internacionales un 21,8 % respecto a 2023, llegando a alcanzar las 1.145 consultas. Asimismo, las estancias hospitalarias aumentaron casi un 70%. A estas estadísticas habría que sumar también centenares de consultas externas, la mayor parte de ellas demandadas por profesionales de diferentes ámbitos y estudiantes extranjeros.

"Nuestros pacientes están muy satisfechos con la atención que prestamos, más allá del aspecto meramente sanitario que, evidentemente, es una de las grandes ventajas de estar en un centro del Grupo HM Hospitales. Pero es que, además de la excelencia sanitaria, ofrecemos servicio de traducción y comunicación en su idioma, gestión de todos los trámites que necesiten, desde vuelos de regreso hasta hoteles para familiares, prensa diaria de sus países, etc.", apunta Anabel Costa, la delegada de International Patient en Galicia.

Atención a 16 deportistas de élite en tres días

Peregrinos, turistas y estudiantes universitarios siguen siendo los principales pacientes de International Patient. Pero no los únicos, y buena prueba de ello es lo ocurrido el pasado mes de octubre con motivo de la celebración de la 98º edición de la "NOCO ISDE Galicia 2024 - International Six Days of Enduro ISDE", conocida como los Seis Días Internacionales de Enduro 2024.

"Fue una locura, en tres días atendimos 16 deportistas, algunos con graves traumatismos, y por ello quiero destacar el trabajo del Servicio de Traumatología de HM Hospitales, uno de los más demandados por los pacientes internacionales, porque además de hacer frente a esta situación excepcional, como fue la atención a deportistas profesionales con lesiones muy diversas y concentrados en apenas tres días, los traumatólogos de HM Rosaleda son también uno de los más demandados por las personas que peregrinan a Santiago y todos los pacientes que pasan por el Servicio de Traumatología quedan especialmente satisfechos con la atención, la rapidez y la excelente recuperación", señala la doctora Anabel Costa.

Más de 80 nacionalidades

Durante 2024 pasaron por los centros de HM Hospitales en Santiago de Compostela pacientes de 82 nacionalidades diferentes. Un año más lideró en volumen Estados Unidos, seguido de Irán, México, Colombia, Argentina, Australia, Italia, Alemania y Uruguay. A este respecto, apuntar que International Patient ha atendido pacientes de los cinco continentes como, por ejemplo, Gambia, Siria, Arabia Saudí, Chad, Mauricio, Bielorrusia, Kuwait o Líbano.

"En el caso de Irán hay muchos que vienen a hacer el doctorado y pasan aquí dos años con toda la familia y atendemos a todos los miembros de la familia", explica Anabel Costa, que coordina un equipo formado por tres personas.