Así celebrará Santiago o Día das Letras Galegas

O Teatro Principal converterase o vindeiro venres 16 de maio ás 20.00 h no escenario central da homenaxe que o Concello de Santiago dedicará este ano ao Día das Letras Galegas, cun concerto protagonizado por cinco corais da cidade. A entrada será libre ata completar aforo.

A edición de 2025 recoñece, por vez primeira, a poesía popular oral a través das voces de cantareiras e pandeireteiras que, durante xeracións, conservaron e transmitiron o patrimonio musical galego. É unha homenaxe colectiva a figuras como as Pandeireteiras de Mens, de Malpica, e outras representantes das tradicións de Cerceda e Muxía.

Para celebralo, o Concello organiza un concerto coral no que participarán a Coral Ponte Mantible, o Coro Asubío, a Coral Amigos do Castiñeiriño, o Coro Crecente de Voces Graves e a Coral Solfa. A concelleira de Festas, Pilar Lueiro, destacou que con esta iniciativa búscase recoñecer a todas aquelas mulleres que, coas súas voces e pandeiretas, mantiveron viva a música tradicional ata os nosos días.

Cada unha das formacións achegará unha perspectiva distinta do canto coral en Galicia. Desde a música relixiosa e as habaneras da Coral Ponte Mantible, ata os textos de autores galegos e lusófonos interpretados pola Coral Solfa. No escenario tamén estará o Coro Asubío, cun repertorio que abrangue desde a polifonía renacentista ata pezas populares actuais, ou o Coro Crecente, centrado nas voces graves e na recuperación do repertorio galego. Completará o programa a Coral Amigos do Castiñeiriño, cunha ampla traxectoria de participación en certames e eventos culturais da cidade.

O acto súmase así a unha celebración que este ano pon o foco nas raíces máis profundas da tradición oral galega, recoñecendo o labor anónimo e colectivo de tantas mulleres que fixeron da música un legado vivo.