Borja Verea acusa al gobierno local de inacción ante la proliferación de viviendas turísticas ilegales en Santiago

El portavoz del PP en Santiago, Borja Verea, ha vuelto a cuestionar este martes en el Parlamento de Galicia la actitud del gobierno local del BNG y Compostela Aberta ante las más de 600 viviendas de uso turístico (VUT) que, según sus propias declaraciones, operan de forma ilegal en la ciudad. El líder popular exige explicaciones sobre por qué, si tienen constancia de su irregularidad, no proceden a clausurarlas de inmediato.

Una acusación directa de inacción municipal

“Por que se o goberno do BNG e CA ten a seguridade de que hai 600 VUTS ilegais, non as precintan cando teñen todas as competencias para facelo?”, se preguntó Verea durante su intervención parlamentaria, en la que denunció lo que considera una grave dejación de funciones por parte del ejecutivo local.

El edil insistió en que, pese a las reiteradas afirmaciones del Concello sobre la existencia de centenares de pisos turísticos fuera de la legalidad, no se ha llevado a cabo ninguna acción concreta para cerrarlos. “Se é verdade e o goberno do BNG sabe da existencia de 600 VUTS ilegais, e non as pecha, sendo os competentes para pechalas e sendo a súa obriga pechalas aínda que sigan no REAT, está demostrando que son un perigo público político á fronte dunha administración”, alertó.

Críticas al informe del Ministerio de Consumo

Verea también dirigió duras críticas hacia el informe presentado recientemente por el Ministerio de Consumo, que cifra en 9.000 las VUT ilegales en Galicia. A su juicio, el documento carece de rigor técnico y ha sido utilizado políticamente por el gobierno municipal: “Xa que o boato da súa presentación na Praza do Obradoiro utilizando ao goberno local do BNG e CA non se corresponde co que imos sabendo”.

El portavoz popular denunció que “hoxe coñécese que o tan publicitado informe tan so é unha tabla excell mal feita, con datos erróneos descargados das plataformas”, lo que a su entender supone unha “posta en escena desordenada, imprevista e desleal” contra el sector turístico compostelano.

Una “auténtica irresponsabilidade”

En su intervención, Verea calificó de “auténtica irresponsabilidade” el uso político de ese informe por parte del gobierno local, acusándolo de dañar la imagen del destino y generar inseguridad en un sector clave para la economía de la ciudad: “O que fixo o Ministerio de Consumo utilizando ao goberno local de BNG e CA en Santiago foi unha auténtica irresponsabilidade... poñendo en risco o prestixio do sector e danando a imaxe do país”.

Desde el PP compostelano insisten en que el Concello dispone de plenas competencias para actuar contra las VUT ilegales, con independencia de su situación en el registro autonómico, y reclaman que asuma de una vez sus responsabilidades en materia de inspección y sanción.