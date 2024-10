A Deputación presenta o congreso de turismo gastronómico ‘Degusta A Coruña, a provincia que sabe'

O restaurante A Tafona de Compostela acolleu onte a presentación da primeira edición do congreso de turismo gastronómico ‘Degusta A Coruña, a provincia que sabe’, que se celebrará do 28 ao 30 de outubro de maneira itinerante por varias localidades da provincia: Fene, Betanzos, Padrón, Boiro, A Coruña e Carballo. O congreso, presentado polo vicepresidente da Deputación, Xosé Regueira, ten como obxectivo destacar a excelencia da cadea agroalimentaria coruñesa.

O evento contará coa participación de chefs Estrela Michelín como Lucía Freitas, do restaurante A Tafona, e Luis Veira, do Árbore da Vieira, xunto a grandes empresas como Estrella Galicia, Gadisa e Xanceda. Tamén estarán presentes organizacións máis pequenas pero clave, como A Despensa D’Lujo, A Conserveira e Galmesán, consideradas a “esencia” do proxecto.

Ao longo das tres xornadas, o congreso servirá como escaparate de produtos locais e sostibles, integrando tanto grandes corporacións como pequenas empresas do sector primario e da restauración. As actividades incluirán mesas redondas, relatorios e visitas guiadas a espazos emblemáticos como a Confraría de Barallobre en Fene e as pesqueiras do río Ulla en Padrón.