Estes son os cinco concertos gratuítos que ofrecerá Santiago no próximo mes

O Concello anunciou onte a programación prevista para ‘No campo de fóra’, un festival gratuíto organizado pola escola de música A Central Folque que se levará a cabo en cinco casas culturais da cidade.



A primeira das actividades terá lugar este xoves ás 20.00 horas no centro do Ensanche.



Alí, Xisco Feijóo presentará ‘Traede ferrallada’, un interesante espectáculo que, como explicou o representante da entidade organizadora, “está pensado máis para a participación do público que para escoitar”.



En maio están previstos outros catro concertos no marco da iniciativa. O primeiro, o día 2, será ‘Para Bailare!’, da man de Tralo-Valo no CSC do Romaño.



Dous días despois, ás 12.00 horas, será o turno da Cidade Histórica, o Grupo de Música Antiga 1500 e o seu show ‘Do divino e o mundano’.



Xa para a seguinte semana, o venres 10, Iván Vilela impartirá de xeito solista no centro da Trisca un concerto coa viola caipira, da que é considerado un virtuoso.



‘No Campo de fóra’ despedirase o 14 de maio no CSC da Rocha e o cuarteto Aksak, un proxecto local que fusiona a música galega e a turca.

Paseos musicais



O ciclo "No campo de fóra" complétase con dous paseos musicais que tamén están previstos para o mes de maio. O día 21, haberá un roteiro sobre músicas de Compostela guiado por Richard Rivera; e o 29 de maio Andrés Díaz será o encargado dun roteiro que leva por lema "O patrimonio musical dunha cidade educativa".



Todas as actividades do programa "No campo de fóra" son de balde, pero é recompendable facer a preinscrición na web folque.com, habida conta do aforo limitado dos espazos.