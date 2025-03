Fernando Buide lidera 'Pasos desde o Atlántico', un concerto que une Galicia e América a través da música contemporánea

O Auditorio de Galicia acolle este martes 18 de marzo, ás 20:30 horas, "Pasos desde o Atlántico", un concerto que explora as conexións entre a música contemporánea galega, española e estadounidense. O protagonista desta cita é o compositor compostelán Fernando Buide, quen ademais de interpretar ao piano, presentará a súa obra "Pasos", peza coa que se abre o programa.

Fernando Buide

Buide, unha das figuras máis destacadas do panorama actual da composición musical, formouse en Yale e ten unha estreita relación co compositor Martin Bresnick, tamén incluído no programa. A súa obra ten sido recoñecida internacionalmente e interpretada por orquestras de prestixio, consolidándoo como unha referencia da creación musical en Galicia.

Un repertorio de ida e volta entre Europa e América

O concerto, a cargo do ensemble Música Práctica, ofrecerá un percorrido pola obra de compositores que, como Buide, desenvolven a súa carreira entre ambas beiras do Atlántico. Ademais da súa peza "Pasos", estreada en 2017 no Festival de Yale Norfolk, o programa inclúe obras de:

Christopher Cerrone , compositor estadounidense tamén ligado a Yale, con "South Catalina" (2014) .

, compositor estadounidense tamén ligado a Yale, con . Mercedes Zavala , unha das creadoras máis activas en España, con "Polaris" (2021) .

, unha das creadoras máis activas en España, con . Carme Rodríguez , compositora galega de gran versatilidade, con "A voz no berce" (2021) .

, compositora galega de gran versatilidade, con . Eduardo Soutullo , premio Nacional de Música, con "Toward/From the East/West. In Memoriam Toru Takemitsu" (2010) .

, premio Nacional de Música, con . Martin Bresnick, mestre de Cerrone e Buide, con "My Twentieth Century" (2002).

Un ensemble con selo galego

O concerto está interpretado polo ensemble Música Práctica, unha iniciativa fundada polo propio Fernando Buide xunto con membros da Orquestra Sinfónica de Galicia. A súa versatilidade permítelles adaptar a súa formación a cada proxecto, explorando un amplo abano estilístico dentro da música actual.

Nesta ocasión, a formación está composta por:

Fernando Buide (piano)

Regina Laza (violín)

Manuel Lorenzo (violonchelo)

Antonio Suárez Saavedra (clarinete)

Joan Ibáñez Briz (flauta)

Alejandro Sanz (percusión)

Unha cita imprescindible para a música contemporánea en Santiago

O concerto desta noite promete ser unha oportunidade única para descubrir as influencias e diálogos musicais que unen Galicia e América a través da creación contemporánea. A programación ofrece unha panorámica sobre os camiños actuais da composición, con estreas e obras que reflicten a evolución da música dos dous lados do Atlántico.

A entrada é libre ata completar aforo.