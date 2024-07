El festival de música negra Outono Códax regresa a Santiago con hasta seis conciertos

El festival de música negra Outono Códax regresa a Santiago de Compostela en su decimocuarta edición, del 31 de octubre al 23 de noviembre, con hasta seis conciertos de destacadas figuras del soul, el blues o el rock, entre las que sobresalen el ganador de dos premios Grammy Fantastic Negrito.



La cita musical, impulsada por Raíña Producciones y A Reixa y con el apoyo de Bodegas Martín Códax, traerá este año a Galicia lo mejor del género afroamericano en su sentido más amplio, del blues al soul o del rock sureño al swing, pasando por el rocksteady o el surf.



Uno de los conciertos más esperados será el de Fantastic Negrito, alias musical del estadounidense Xavier Amin Dphrepaulezz, que obtuvo en 2017 el Grammy a mejor disco de blues por "The Last Days of Oakland" y en 2019 volvió a ganar en la misma categoría por su álbum "Please Don't Be Dead".



Actuará en la Sala Capitol el próximo 23 de noviembre, fecha en la que también se subirán al escenario como teloneros la banda gallega Madame Bird, liderada por la gran voz de Carla de Figueredo.



El festival arrancará sin embargo el 31 de octubre en el Riquela Club con el concierto de The Courettes, el dúo de rock brasileño/danés que combina el 'garage rock', el 'Girl Group' de los 60, la música surf y 'doo wop'.

El 9 de noviembre en la Sala Capitol será el turno de los canadienses The Sheepdogs, que abren en Compostela su gira europea con su rock sureño; mientras que el 15 de noviembre actuarán en el Riquela Club Los Tiki Phantoms, banda referente del surf instrumental con tres décadas de trayectoria, que llegan desde Barcelona.



El 21 de noviembre será otro de los platos fuertes del festival con el concierto del cuarteto de garage punk californiano Shannon & The Clams, a los que antecederán el quinteto vigués Mambas Negras.



Por último, el 22 de noviembre actuarán The Jives Aces con su mezcla swing, blues, jazz y rockabilly; y The Fuzillis, que harán bailar al público con su enérgico rock and roll.



La programación de Otoño Códax 2024 se completará además con un amplio programa de actividades paralelas, entre ellas catas, cenas musicales, ciclos de cine o exposiciones.



Las entradas y abonos ya están a la venta en Santiago en A Reixa Tenda-Matrioska y a través de salacapitol.com o ataquilla.com.