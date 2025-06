El juicio por una brutal agresión en Noia termina con la absolución del acusado

La Audiencia Provincial de A Coruña ha dictado una sentencia absolutoria en un caso por delito de lesiones tras considerar que no existe prueba suficiente para demostrar que el acusado fuese el responsable de una agresión que dejó graves secuelas en la víctima. La Sala destaca la “orfandad probatoria” del caso y aplica el principio de presunción de inocencia.

Lesiones graves sin autor claro

La víctima denunció haber sufrido una fractura mandibular bifocal tras ser golpeada a la salida de un bar de Noia en agosto de 2021. Las lesiones requirieron intervención quirúrgica, alimentación triturada durante meses y dejaron secuelas funcionales permanentes.

Sin embargo, el tribunal concluyó que no se pudo acreditar ni la participación del acusado ni la fecha exacta de la agresión. Pese a los esfuerzos del Ministerio Fiscal y de la acusación particular, los testigos no vieron la agresión y las versiones ofrecidas durante el proceso resultaron contradictorias y poco fiables.

Retrasos y contradicciones en la denuncia

La sentencia recoge que la víctima tardó cinco días en acudir al centro médico y presentó la denuncia semanas después. Además, modificó su relato en distintas ocasiones, lo que generó dudas razonables en el tribunal.

El fallo subraya que “no puede elegirse entre rumores y versiones múltiples” sin una opción plenamente aceptable, por lo que se opta por aplicar el principio in dubio pro reo. Este criterio, que establece que en caso de duda debe favorecerse al acusado, fue determinante en la resolución.

Sin condena ni indemnización

El tribunal no solo decreta la libre absolución del acusado, sino que además no impone costas a ninguna de las partes, al no apreciar mala fe ni temeridad en la acusación.

La sentencia, fechada el 22 de mayo de 2025, no es firme y podrá ser recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en un plazo de diez días.