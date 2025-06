Lucía Freitas e Cervezas 1906: unha unión pola sostibilidade

Lucía Freitas e Cervezas 1906 escolleron Santiago de Compostela como punto de partida para a iniciativa Imperfectxs, unha proposta que pretende poñer en valor a gastronomía como ferramenta de transformación social na hostalería. O restaurante A Tafona acolleu recentemente unha xornada explicativa onde se presentou o proxecto cun menú deseñado especialmente para a ocasión, inspirado no produto local, a economía circular e a sostibilidade.

A experiencia puxo en diálogo a cociña de autor coa cervexa artesanal e incluíu detalles tan simbólicos como a carta impresa nun papel feito con sementes de margarida, que os asistentes puideron levar e plantar, nun xesto que representa á perfección a filosofía do evento: o compromiso co territorio e co futuro.

A continuación, un vídeo resumo do evento:

Un menú que aposta pola orixe e a emoción

O percorrido gastronómico comezou cun Mexillón Tigre, servido cunha cuncha crocante e comestible que contrastaba coa textura suave do molusco e o seu toque picante. A maridaxe escollida foi o cóctel Aloumiño Galego Milnueve, que realzaba os matices especiados e abría o apetito.

A segunda proposta foi A Pataca do Pulpo, unha pataca moldeada con forma de polbo, pensada para comer coas mans e elaborada con xelatina do propio cefalópodo. Completaba o prato un pincho de polbo que destacou pola súa tenrura e intensidade.

Un dos pratos máis celebrados foi a Papada, cigala e limón, xa recoñecido noutros certames e que combinaba mar e terra cunha acidez refrescante. Acompañouse da cervexa 1906 Black Coupage, cun corpo robusto que equilibraba a potencia do prato.

A continuación, chegaron as Ostras á brasa con allo de polo, un xogo de sabores intensos e sutiles que atopou un compañeiro ideal na 1906 Milnueve, cun perfil máis afroitado.

No ecuador do menú chegou o prato máis identitario: A Horta, unha composición de cenoria, remolacha e escabeche cítrico que simboliza o compromiso da chef co produto da terra. A harmonía coa cervexa Milnueve reafirmaba a súa frescura e delicadeza.

O mar veu da man dun Rodaballo con xugo de congrio en salazón e tirabeques, elaborado con produto fresco traído desde Ribeira o mesmo día. Maridado coa 1906 Red Vintage, consolidou a sección mariñeira do menú con elegancia.

Xa no apartado de carnes, a proposta foi unha Ternera con xugo de ameixas e fabas, servida con pan de millo malteado. A intensidade da carne combinou perfectamente coa cervexa 1906 La Pelirroja, achegando un final salgado con carácter.

Final doce con historia persoal

Antes da sobremesa, serviuse un cóctel aromático chamado Tueste 1906, preparado con plantas aromáticas e gin da Ribeira Sacra, ideal para limpar o padal e marcar a transición.

A sobremesa, La Vie en Rose, foi presentada como un agasallo especial que Lucía Freitas lle fixo ao seu fillo ao cumprir un ano. Cun maridaxe co Black Coupage, puxo o broche doce a unha experiencia onde cada detalle foi coidado.