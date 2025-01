A Real Academia Galega de Belas Artes (RAGBA) celebrará mañá sábado, 1 de febreiro, unha sesión extraordinaria pública para a recepción do académico de honra Francisco Javier Expósito Paradela, no Auditorio Municipal de Ribeira (avenida da Constitución, 2) ás 12:00 horas. Pronunciará o seu discurso de ingreso, titulado “Un museo no mundo rural. Museo do Gravado de Artes”. Será contestado en nome da Academia polo académico numerario da Sección de Arqueoloxía e Museoloxía Felipe-Senén López.