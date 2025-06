Parkour, skate, música e autoedición: Santiago énchese de cultura urbana e comercio local esta fin de semana

Santiago de Compostela prepárase para vivir unha fin de semana chea de actividade nas rúas, con propostas pensadas para públicos diversos que combinan cultura urbana, música, artes escénicas, fanzines e dinamización do comercio local. Á festa “Prima 25”, que remata hoxe, súmanse o Parkour Skills Challenge, o Compostela Skate e o festival Fun Fun Fun, que se estenden ata o domingo 8 de xuño.

Música, teatro e agasallos na festa do comercio local “Prima 25”

A celebración do comercio de proximidade segue enchendo as rúas compostelás de espectáculos, concertos, pasarrúas e actividades para público infantil. Este venres destacan as actuacións de María Faltri en Conxo, a compañía Pedras de Cartón con “Moby Dick” e Golfiños con “Silforiña”, ambas na Praza Roxa. Ademais, en San Pedro e Fontiñas desfilará Paporrubio co seu espectáculo de rúa “Transhumancia sonora”.

O sábado, o “Prima 25” ofrecerá unha exhibición de ourivería na Praza do Obradoiro, funcións de Inventi Teatro e As Sircópatas, e os concertos de Catuxa Salom (13:00) e Abril (20:00) na Praza de Feixóo. A actividade completarase cos pasarrúas de Tanto nos Ten e a ruleta de agasallos “Eu merco aquí”, onde se pode participar presentando un tícket de compra en comercios da cidade.

Parkour e skate: a cultura urbana toma Santiago

A Praza Roxa converterase este sábado no epicentro do parkour coa celebración do Parkour Skills Challenge, unha xornada aberta á participación desde os 10 anos que inclúe obradoiros de iniciación pola mañá e unha competición de habilidade pola tarde.

O domingo será a quenda do skate. A Praza da Constitución acollerá a quinta edición do Compostela Skate, un evento que regresa con forza tras unha década de ausencia. Desde as 11:00 e ata as 21:00 horas celebraranse campionatos de modalidade “Street” nas categorías Sub15 e Open, nunha xornada que busca fomentar o deporte, a convivencia e o ocio saudable entre a mocidade.

Fanzines, ilustración e música alternativa no Fun Fun Fun

O festival Fun Fun Fun, centrado na autoedición gráfica e banda deseñada independente, celebra a súa sétima edición coa colaboración das áreas de Xuventude e Centros Socioculturais. Esta tarde celébrase a xornada Fun-aKadémica no espazo X do CGAC, mentres que o sábado terá lugar o evento principal: a Feira de Fanzines na Casa das Mákinas, con máis de 60 proxectos chegados de Galicia e Portugal.

A programación completarase con obradoiros gratuítos, charlas, combates de debuxantes e dúas citas musicais: a sesión vermú con Tonita e o concerto de peche a cargo de Saibran Yiyi.