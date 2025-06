Santiago acoge en julio las XVI Lecciones Jacobeas, un foro internacional para sabios del Camino de Santiago

Santiago de Compostela volverá a erigirse en epicentro del pensamiento y la reflexión en torno a la peregrinación con la celebración de las XVI Lecciones Jacobeas Internacionales, organizadas por la Cátedra do Camiño de Santiago e das Peregrinacións de la Universidade de Santiago de Compostela. Bajo el título Sabios del Camino de Santiago y la peregrinación, esta nueva edición se celebrará entre el 14 y el 17 de julio y contará con la presencia de destacados expertos internacionales.

Un recorrido multidisciplinar por la peregrinación

Las jornadas, dirigidas por Domingo L. González Lopo y Miguel Taín Guzmán, reunirán a estudiosos de distintas disciplinas vinculadas a las peregrinaciones, la historia, el arte, el derecho o la cultura, que compartirán sus investigaciones más recientes en relación con el Camino de Santiago y su impacto patrimonial, social y simbólico.

El programa arrancará con una conferencia inaugural a cargo de Manuel Castiñeiras, presidente del Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago, que abordará el papel de Santiago entre los grandes centros de peregrinación medieval como Jerusalén, Roma o el Sinaí. Le seguirán intervenciones como la de Maryjane Dunn, profesora estadounidense y traductora del Códice Calixtino, y la del presidente honorario de la Academia Xacobea, Xesús Palmou, que hablará sobre medicina y hospitales en la ruta jacobea.

Manuel Castiñeiras

Debates, cine y camino

Además de las ponencias, el programa incluye propuestas innovadoras, como una sesión de debate dirigida por el podcaster Raúl Fernando Gómez, una visita guiada a los tesoros de la Catedral de Santiago, y la proyección del filme The Way, My Way con coloquio incluido con Johnnie Walker, actor del reparto y conocido divulgador del Camino.

El colofón será una caminata por el Camino Primitivo, en el tramo entre O Acebo y A Fonsagrada, con visita patrimonial incluida, organizada con la colaboración de la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago.

Formación reconocida y matrícula abierta

Las Lecciones Jacobeas forman parte de la oferta de cursos de verano de la USC y están abiertas a todo el público. Para los estudiantes universitarios, la participación da derecho a 2 créditos ECTS en el caso de grado y a un reconocimiento de 10 horas para doctorado.

La matrícula general es de 120 euros, con una tarifa reducida de 70 euros para estudiantes, personas desempleadas o pensionistas, entre otros colectivos.

La inscripción puede realizarse a través de la página web de la USC o de manera presencial en las Áreas de Cultura de los campus de Compostela y Lugo.