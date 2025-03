Santiago acolle unhas xornadas sobre a relación entre o territorio e a paisaxe

A cidade de Santiago de Compostela será unha das sedes das xornadas “Arte, arquitectura e natureza nas paisaxes que habitamos”, un ciclo de conferencias promovido polo Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG) e a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) no marco do ProxectoTerra. Esta iniciativa, que se desenvolverá entre marzo e abril en diferentes cidades galegas, busca reflexionar sobre a relación entre a arquitectura, a natureza e os espazos que habitamos.

Unha ollada plural sobre o territorio

As xornadas forman parte do programa “Xentes, Espazos e Lugares”, un proxecto de divulgación dirixido á cidadanía en xeral, onde expertos en arquitectura, urbanismo, arte, xeografía e socioloxía compartirán as súa perspectivas sobre a evolución das nosas paisaxes e o seu impacto na sociedade. O obxectivo é ofrecer unha visión multidisciplinar que permita comprender mellor a nosa interacción co medio natural e construído.

Datas e sedes das xornadas

O ciclo desenvolverase en catro cidades galegas:

Ferrol (20 de marzo) - Centro Cultural Torrente Ballester. Tema: O audiovisual como método de recoñecemento do territorio . Intervencións de Elisa Gallego (arquitecta e fotógrafa) e Lois Patiño (director de cine). Moderado por Manuel González (investigador sobre o documental en Galicia).

- Centro Cultural Torrente Ballester. Tema: . Intervencións de (arquitecta e fotógrafa) e (director de cine). Moderado por (investigador sobre o documental en Galicia). A Coruña (27 de marzo) - Fundación Luis Seoane. Tema: Arte e arquitectura. Intervencións no espazo e na paisaxe . Relatorios de Mónica Alonso (artista e membro da RAG) e Fernando Blanco (arquitecto e artista multimedia). Moderado por Marisa Sobrino (profesora da USC).

- Fundación Luis Seoane. Tema: . Relatorios de (artista e membro da RAG) e (arquitecto e artista multimedia). Moderado por (profesora da USC). Santiago de Compostela (24 de abril) - Tema: A arquitectura como instrumento de relación coa natureza . Intervencións das arquitectas Carme Pintos , Covadonga Carrasco e do arquitecto Juan Creus , moderados por María Fandiño (arquitecta). Lugar e hora por confirmar.

- Tema: . Intervencións das arquitectas , e do arquitecto , moderados por (arquitecta). Lugar e hora por confirmar. Vigo (30 de abril) - Tema: A paisaxe construída entre o rural e o urbano. Relatorio de Alfonso Díaz Revilla (arquitecto e urbanista, presidente da Agrupación de Arquitectos Urbanistas de Galicia). Moderado por Cristina García Fontán (profesora da UDC especializada en paisaxe). Lugar e hora por confirmar.

Un espazo para a reflexión e o debate

Estas xornadas representan unha oportunidade única para debater sobre como a arquitectura e a natureza se entrelazan na nosa vida diaria e como podemos planificar un futuro máis sostible e respectuoso co territorio. Santiago, cunha longa tradición na conservación do seu patrimonio e na innovación arquitectónica, acollerá esta reflexión colectiva o vindeiro mes de abril.