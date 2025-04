Santiago e o Sur Global: Proxectos de cooperación que dan esperanza e futuro a centos de persoas en África e América Latina

Este xoves, 3 de abril, a Casa das Máquinas acollerá un encontro aberto á cidadanía baixo o lema “Compostela co Sur Global”, un acto impulsado pola Concellaría de Dereitos e Servizos Sociais en colaboración coa Coordinadora Galega de ONGD. O obxectivo da xornada é dar conta dos proxectos materializados grazas ás subvencións municipais de cooperación ao desenvolvemento, e mostrar á veciñanza os avances alcanzados con esta axuda.

A concelleira María Rozas, encargada de dar a benvida ao evento, explicou que este acto representa unha oportunidade única para “poñer en común coa veciñanza o resultado destas axudas, que son unha aposta pola igualdade, polos dereitos humanos e por facer de Santiago un concello verdadeiramente solidario”. Ao longo da tarde, once organizacións galegas e outras tres entidades de Guatemala, El Salvador e Guinea Bissau darán a coñecer os proxectos que están a desenvolver grazas á convocatoria de subvencións de cooperación.

Unha xornada de coñecemento mutuo

O evento contará cunha parte inicial na que se presentarán os proxectos de cooperación ao desenvolvemento financiados polo Concello de Santiago. As once organizacións galegas que participarán son Asemblea de Cooperación pola Paz, Arquitectura sen Fronteiras, Miradas al Mundo, Agareso, Solidariedade Internacional, Taller de Solidariedade, Movemento pola Paz, Sodepaz, Proyde, Mans Unidas e Azada Verde. Xunto a elas, intervirán tamén representantes en liña de tres organizacións internacionais: Asiaprodi (Guatemala), Redes (El Salvador) e Walediren (Guinea Bissau).

Os proxectos que se darán a coñecer abranguen diversas temáticas, como o acceso á vivenda digna, a educación pública, a saúde, a loita pola igualdade de xénero e a defensa dos dereitos humanos en países como Guatemala, El Salvador, Bolivia, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial ou Mozambique.

Ademais das presentacións, o evento tamén contará cunha dinámica de conversas por grupos, onde o público poderá interactuar directamente coas organizacións para resolver dúbidas e profundizar en cada unha das iniciativas. A xornada rematará cunha charla informal arredor de cafés de comercio xusto, favorecendo un espazo de coñecemento mutuo e xeneración de sinerxías entre as organizacións e a cidadanía.

Compromiso de Santiago co Sur Global

A convocatoria de subvencións de cooperación ao desenvolvemento que apoia estes proxectos foi resolta polo Concello de Santiago en decembro de 2024, cun orzamento total de 400.000 euros. Esta cantidade distribuirase entre varias iniciativas en África e Latinoamérica, centradas en aspectos clave como o acceso á auga potable, a soberanía alimentaria, a prevención da violencia de xénero, a igualdade e a participación feminina, ou a formación profesional de mozos e mozas en situación de vulnerabilidade.

María Rozas tamén destacou que, "aínda que o 0,3% do orzamento municipal destinado á cooperación ao desenvolvemento está lonxe do 0,7% ao que o Concello se comprometeu en 1999, este incremento amosa o compromiso do Goberno municipal coa defensa dos dereitos humanos e sitúa a Santiago como unha das administracións locais máis comprometidas coa cooperación internacional en Galicia".

Un paso importante, pero o camiño segue

Con esta actuación, o Concello de Santiago segue avanzando na súa traxectoria de apoio á cooperación internacional, deixando claro que, a pesar de que queda un longo camiño por percorrer, as políticas públicas locais tamén poden ter un impacto positivo no Sur Global. O acto de “Compostela co Sur Global” non só visibiliza os proxectos que están a mellorar a vida de miles de persoas noutros continentes, senón que tamén reafirma o compromiso de Santiago coas comunidades máis vulnerables ao redor do mundo.

A entrada ao evento é gratuíta, pero desde a organización pídese que as persoas interesadas se inscriban previamente a través da ligazón proporcionada.