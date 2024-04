Grupos de investigación de la UDC reciben una alta valoración europea

Trece regiones europeas de minería de carbón y regiones intensivas de emisión de CO2, entre ellas As Pontes (A Coruña), fueron estudiadas por un consorcio de catorce grupos de investigación europeos liderados por el Catedrático de Psicología Social de la Universidad de A Coruña, profesor Ricardo García Mira.



La investigación fue financiada por la Comisión Europea con 3.000.000 euros, conseguidos en un competido y prestigioso concurso del programa Horizonte 2020. El profesor García Mira estuvo auxiliado por el catedrático de economía aplicada doctor Fernando González Laxe, el investigador indú doctor Nachatter Singh, y por las profesoras doctora Marta Fernández Prieto y el investigador Francisco Rey. Todos ellos formaron el equipo de investigación que coordinó el consorcio de más de 50 investigadores europeos integrados en 14 grupos de investigación procedentes de 12 países de la Unión Europea.

El proyecto de investigación ENTRANCES—“ENergy TRANsitions from Coal and carbon: Effects on Societies” analizó las transiciones de energía desde las zonas de carbón y las regiones intensivas de carbono y sus impactos sobre la sociedad— tenía como objetivo comprender y abordar los desafíos sociales asociados con la transición energética en 13 regiones europeas.

Su objetivo general era formular políticas basadas en evidencia y recomendaciones prácticas para mitigar los impactos adversos de esta transición tanto en la población como en los territorios afectados.

Específicamente, el proyecto buscó profundizar en la intrincada interacción de aspectos socioeconómicos, sociotécnicos, socioecológicos, socioculturales, sociopolíticos, sociopsicológicos y relacionados con el género dentro de estas regiones. Los objetivos clave incluyeron generar una comprensión detallada de las dimensiones sociales de la transición, identificar desafíos y estrategias de afrontamiento específicos de la región, fomentar una visión compartida y abordar las disparidades de género.



La convocatoria europea, respondió a un programa específico sobre “Aspectos Sociales de la transición hacia energías limpias”, que financió al consorcio liderado por la UDC en una dura competición frente a otros 18 consorcios europeos.



De acuerdo con el informe: “El equipo de ENTRANCE logró avances sustanciales hacia estos objetivos. Este progreso abarcó el desarrollo de marcos analíticos, análisis integrales de última generación, marcos metodológicos para la recopilación y el análisis de datos y la producción de una amplia gama de datos empíricos. El proyecto facilitó la participación de las partes interesadas a través de reuniones de cocreación de conocimiento tanto a nivel regional como de la UE, garantizando que se consideraran diversas perspectivas en la formulación de políticas".



Los resultados del proyecto, señala el informe de la Comisión Europea: “Contribuyen a los objetivos y estrategias de la política europea y se espera que tenga un impacto en la formulación de políticas. Es relevante para las políticas y se alinea con el enfoque de la UE para abordar el cambio climático". Los resultados del proyecto, sigue, “tienen el potencial de apoyar el desarrollo, el fortalecimiento y la implementación de las políticas de la UE".



Respecto a la implementación, el proyecto “ha producido informes de alta calidad, escritos de modo muy comprensible y con una estructura clara y vínculos al trabajo realizado”.