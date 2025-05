Cae en A Coruña una banda que compraba entradas para conciertos con datos bancarios robados para revenderlas

La Guardia Civil y la Policía Nacional, en una operación conjunta denominada 'Albatros-Samba', han desarticulado un grupo criminal de origen brasileño asentado en la provincia de A Coruña, dedicado a la comisión de estafas bancarias mediante el método conocido como "carding". Esta operación, que ha sido llevada a cabo por el Equipo contra la Ciberdelincuencia de la Guardia Civil de A Coruña (Equipo @Coruña) y el Grupo de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional de A Coruña (G.I.T), ha culminado con la detención de cinco personas y la investigación de otras siete en A Coruña, Cambre, Oleiros y Culleredo.



El modus operandi de este grupo consistía en adquirir datos bancarios (tarjetas de crédito/débito) de clientes de entidades bancarias, obtenidos a través de técnicas de ingeniería social como phishing, smishing, vishing o por filtraciones de datos. Una vez en posesión de esta información, replicaban los datos en tarjetas virtuales para realizar compras por internet, agotando el dinero de las cuentas o el límite de las tarjetas.



Las estafas se dividían en dos vertientes principales: por un lado, utilizaban los datos bancarios para autoconsumo, cubriendo necesidades personales de los integrantes como ocio, restaurantes, vestimenta y dispositivos tecnológicos, tanto para uso propio como para su posterior venta. Por otro lado, un método más sofisticado implicaba la compra masiva de entradas para espectáculos públicos en la provincia de A Coruña. Posteriormente, estas entradas eran revendidas a terceras personas a través de redes sociales, blanqueando así el capital defraudado, que solían recibir mediante Bizum.



La operación 'Albatros-Samba', iniciada en marzo de 2024 al detectarse múltiples cargos sospechosos vinculados a la compra de entradas de espectáculos en A Coruña, ha permitido esclarecer más de 60 denuncias por fraude bancario en todo el territorio nacional, así como otros 117 fraudes denunciados directamente por entidades bancarias. El valor total de lo estafado durante el periodo investigado asciende a más de 30.000 euros, afecta a 177 clientes bancarios y se ha usado más de 200 tarjetas bancarias para la comisión de los delitos.



Se han encontrado perjudicados en diversas provincias, incluyendo A Coruña, Navarra, Gran Canaria, Madrid, Zamora, Barcelona, Bizkaia, Guipuzkoa, Pontevedra, Málaga, Huelva, Valencia, Cáceres, Toledo, Córdoba, y Asturias, entre otras.



Los cabecillas del grupo criminal contaban con antecedentes policiales por hechos similares, si bien esta investigación ha revelado una mayor tecnificación en el fraude. La colaboración con el departamento de Seguridad e Inteligencia de una de las entidades financieras fue clave para establecer el modus operandi y la forma en que se blanqueaba el dinero, permitiendo la identificación de todos los integrantes del grupo, residentes en el área periurbana de A Coruña. La investigación permanece abierta y se esperan encontrar nuevas víctimas.



Consejos de seguridad para la ciudadanía

La Guardia Civil y la Policía Nacional ofrecen las siguientes recomendaciones para protegerse de estafas como el "carding":



• No comparta información personal: Nunca facilite datos personales ni credenciales de acceso, como contraseñas o números de tarjeta, a través de canales no seguros.

• Verifique enlaces y correos electrónicos: Desconfíe de enlaces o correos electrónicos sospechosos, especialmente si solicitan información personal o le redirigen a sitios web desconocidos.

• Utilice redes seguras: Evite realizar transacciones bancarias o compras en línea a través de redes Wi-Fi públicas.

• Actualice el software: Mantenga siempre actualizado el software de sus dispositivos y aplicaciones. Las actualizaciones incluyen parches de seguridad cruciales.

• Compruebe la actividad de su cuenta: Revise periódicamente el estado de sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito, y avise a su banco ante cualquier transacción sospechosa.

• Utilice tarjetas virtuales o de prepago: Considere el uso de tarjetas virtuales o de prepago para compras online, ya que son más seguras al limitar la exposición de sus datos principales.

• Destruya tarjetas caducadas: Asegúrese de destruir correctamente sus tarjetas de crédito caducadas para evitar su uso indebido.

• Mantenga sus tarjetas seguras: Guarde sus tarjetas de crédito en lugares seguros y considere usar protectores antirrobo que eviten la lectura no autorizada de sus datos.

• Active medidas de seguridad adicionales: Habilite las medidas de seguridad adicionales que su banco ofrezca, como alertas por transacción o la verificación en dos pasos.

• Denuncie fraudes: Si sospecha que ha sido víctima de "carding", denuncie el fraude a su banco y, de inmediato, a las autoridades competentes.