Afundación leva a Santiago o programa «Todas e todos contamos»

Nun contexto de superación das desigualdades sociais, o reforzo da inclusión e recoñecemento das discapacidades, desde Afundación, a Obra Social de ABANCA, programa en centros escolares de toda Galicia «Todas e todos contamos». A iniciativa inclúe diferentes propostas culturais como contacontos, teatro, proxeccións audiovisuais ou obradoiros musicais impartidos por persoas con discapacidade pertencentes á Fundación Igualarche. Hoxe, martes 11 de marzo, celebrarase no CEIP de Vite a seguinte sesión deste programa coa representación do contacontos «A familia» e a obra «As tarefas do fogar, entre todas e todos». Ao día seguinte, mércores, as representacións serán no Colexio Vilas Alborada, de 10.30 a 12.30 h.

Esforzo, empatía, aceptación da diferenza, reforzo da autoestima ou respecto son algúns dos ensinos presentes na actividade. A relación que se establece entre alumnos e monitores contribúe a mellorar a sensibilidade afectiva e emocional dos escolares, favorecer unha sociedade equitativa, xusta e diversa, e facilitar o establecemento de relacións interpersoais.

Esta revolucionaria proposta pon en valor a diversidade como elemento de enriquecemento social e persoal, fomenta a inserción laboral de persoas con discapacidade e promove a súa autoestima e confianza ao exercer un rol activo na sociedade.

As propostas

«Todas e todos contamos» articúlase en varios obradoiros que cada centro escolar pode

escoller.

Para infantil e primeiro de primaria deseñouse o contacontos «A familia», creado pola Fundación Igualarche, en formato teatralizado. Ademais, sígnanse ás súas partes fundamentais co obxectivo de que os escolares se familiaricen co uso da lingua de signos. A historia trata sobre as diferentes familias coas que nos podemos atopar (monoparentais, numerosas, dous pais, dúas nais...).

Unha vez escoitado o conto, realízase a actividade «Creando a miña familia». Cada escolar debuxa ás persoas que conforman a súa familia, uníndoas a todas para crear un móbil colgante. Desta maneira poderán ver que cada familia é diferente pero igual de marabillosa.

Para segundo, terceiro e cuarto de primaria desenvolveuse «As tarefas do fogar, entre todas e todos», unha obra de teatro con moito humor para comprender e aprender rindo que a igualdade de xénero é cousa seria. Un espectáculo no que o público ten un gran protagonismo, podendo participar en diferentes ocasións do espectáculo.

Para quinto e sexto de primaria ofrécese un obradoiro de percusión. Despois de dar un pequeno concerto, as e os monitores deste divertido taller achegan unha serie de pautas sobre percusión corporal e sobre percusión con instrumentos, que foron elaborados con materiais reciclados.

Para o alumnado de primeiro e segundo de ESO proxéctanse dúas curtas. Con lupa é unha historia cotiá e íntima, construída sobre os xestos e o silencio, ou devandito con máis precisión, sobre os silencios. Preséntase un catálogo de miradas que revelan a incomodidade de cada situación descrita; en cada unha destas miradas xacen os nosos prexuízos e medos.

Por iso narra a historia dunha moza con discapacidade que ten a inquietude de prolongar os seus estudos e acode a inscribirse nun ciclo medio. Con todo, cando chega á secretaría do centro educativo atópase con barreiras inesperadas. Esta curtametraxe trata de reivindicar a igualdade de oportunidades educativas.

Unha vez realizado o visionado ábrese un pequeno debate sobre as mensaxes ou as reflexións extraídas da curta. Para estes debates cóntase con algúns actores ou actrices protagonistas. A modo de peche cada estudante realiza unha colaxe na que plasmará os coñecementos e aprendizaxes tratados.

«Todas e todos contamos» nace para converterse nun referente de boas prácticas aliñado cos valores de sensibilización social no marco dos centros escolares. O seu desenvolvemento lévao a cabo Afundación, a Obra Social de ABANCA, e conta coa colaboración da Fundación Igualarche dedicada a traballar a favor do colectivo de persoas con discapacidade e a súa inclusión.