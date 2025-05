A Alameda acolle este domingo a XXIV Volta Ciclista da Ascensión con máis de 250 participantes

A contorna da Alameda converterase este domingo 1 de xuño nun circuíto ciclista con motivo da XXIV edición da Volta Ciclista da Ascensión, unha das citas deportivas máis tradicionais do calendario festivo compostelán. A proba, organizada polo Concello de Santiago en colaboración co Club Ciclista Compostelano, dará comezo ás 10:00 horas con saída e chegada na avenida de Xoán Carlos I.

Unha carreira con historia

A concelleira Pilar Lueiro destacou que a Volta Ciclista “forma parte da memoria colectiva dos composteláns e compostelás” e celebrou que siga a ser “unha boa oportunidade para ver bo ciclismo e seguir apostando polo deporte no marco das festas da Ascensión”. Tamén animou á cidadanía a achegarse á Alameda “para gozar e animar esta carreira que representa o espírito de desfrute colectivo que caracteriza estas datas”.

Percorrido e categorías

A proba disputarase nun circuíto urbano polas inmediacións da Alameda, con especial atractivo no tramo empedrado de 300 metros situado preto do cruceiro do Galo, que engadirá dureza e espectacularidade ao percorrido.

A competición acollerá arredor de 250 ciclistas repartidos en distintas categorías e modalidades: cadetes, júnior, féminas e féminas elite/sub-23. Os percorridos adaptaranse en función da idade:

Promesas : media volta

: media volta Principiantes : 1 volta

: 1 volta Alevíns : 4 voltas

: 4 voltas Infantís : 8 voltas

: 8 voltas Cadetes : 15 voltas

: 15 voltas Júnior e elite/sub-23 feminino: 20 voltas

A entrega de premios terá lugar ás 14:00 horas na propia Alameda, pechando unha xornada que mestura deporte, tradición e participación cidadá.

Cortes de tráfico e restricións

Debido á celebración da carreira, entre as 09:00 e as 14:00 horas do domingo, varias rúas do centro sufrirán cortes e desvíos de tráfico:

A avenida de Xoán Carlos I e a rúa da Carreira do Conde quedarán pechadas ao tráfico .

e a quedarán . Os vehículos que suban pola avenida de Rosalía de Castro serán desviados pola rúa de Montero Ríos .

serán desviados pola . A rúa do Pombal non se poderá utilizar en sentido subida; os coches procedentes da rúa das Galeras deberán coller cara á rúa de Poza de Bar.

Tamén estará prohibido o estacionamento: