Animalistas protestan en Santiago para exigir la abolición de la caza y denunciar el uso de perros para esta actividad

Una veintena de personas se han manifestado este domingo en Santiago para clamar contra la caza, exigir su abolición, denunciar la situación de "desprotección" que sufren los perros usados para esta actividad y reivindicar sus "derechos".



Convocados por la Plataforma NAC (No A La Caza), los manifestantes han partido desde la Plaza de San Martiño en torno a las 12,00 horas y han terminado su recorrido en la compostelana Plaza del 8 de marzo, donde se ha leído un manifiesto en rechazo a la situación "que viven actualmente los animales víctimas de la caza".



"Estamos aquí para pelear contra la caza, uno de nuestros objetivos finales es su abolición, en todas las modalidades, porque somos una organización antiespecista y la caza nos parece un sin sentido que no tiene cabida en la sociedad actual", ha explicado a Europa Press Cristina López, coordinadora de la plataforma en Santiago.



De este modo, ha destacado que la Plataforma NAC (No A La Caza) es una asociación sin ánimo de lucro, antiespecista y apartidista, que lucha contra la caza en todas sus modalidades y rechaza cualquier tipo de maltrato animal. Tiene como objetivo inmediato acabar con la caza con perros y como objetivo a largo plazo conseguir la abolición de la caza.



"Cómo puede divertir ver a un animal sufrir"; "La tortura no es cultura"; "No es deporte, es asesinato"; "Ningún animal es para cazar"; "Este ocio es un negocio"; "Son perros de casa, no son perros de caza", son algunos de los cánticos que han coreado los manifestantes por las calles compostelanas este domingo.



Además, la plataforma ha recordado que esta es una cita anual que lleva 15 años realizándose de forma continuada, coincidiendo con el fin de la temporada de caza, y que cuenta con apoyo en más de 40 ciudades de España y en más de 30 europeas. En el caso de Galicia, este domingo también se ha celebrado una manifestación en Vigo y otra en A Coruña.



En este contexto, la NAC ha denunciado que "miles de perros utilizados para la caza en España enfrentan un destino devastador: maltrato, abandono y, en muchos casos, la muerte. Sus vidas son reducidas a un simple instrumento desechable cuando ya no son útiles".



Con todo, la coordinadora de la plataforma en Compostela ha recordado que precisamente ahora, con el fin de la temporada de caza, es cuando "abandonan e incluso matan a muchos de estos perros, unas imágenes horribles que se repiten todos los años". Asimismo la NAC ha lamentado la "exclusión" de los perros utilizados para cazar de la Ley Estatal de Bienestar Animal y ha denunciado así su "desprotección".