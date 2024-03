Así será a Festa da Pascua de Padrón 2024: programación completa

A famosa Festa da Pacua de Padrón promete ser un gran atractivo turístico para o concello. Este ano vén cargada de eventos deportivos, concertos e outras actividades culturais das que poderán desfrutar maiores e pequenos.

Estenderase ata o 7 de abril, polo que haberá moito tempo para organizar algún plan na zona, algo máis que recomendable xa que se trata dunha das celebracións máis divertidas do ano.

O programa revelado polo Concello é este:

26 de marzo. Martes

19:30h Teatro: ‘Papagena’. Ópera electrónica da Compañía Butaca Cero. No auditorio municipal.

Do 28 ao 30 de marzo

09:00h VI Torneo CD Sar Extramundi. Nas categorías benxamín (28 de marzo), alevín (29 de marzo) e prebenxamín (30 de marzo).

29 de marzo. Venres

19:00h Boxeo. Gran velada Clásica de Pascua. Celebraranse 10 combates de diferentes categorías, coa participación de 2 púxiles padroneses: Cristian Teira, que disputará o Campionato galego neoprofesional, e Nico Petardito Rodríguez debutará con 15 anos no boxeo afeccionado.

30 de marzo. Sábado

10:30h XLIII Carreira de Pascua. Carreira pedestre con participantes de todas as idades. Percorridos dende 100 m (categoria Sub-6) ata 13 km (absoluta). Haberá medallas para participantes de categorías escolares, trofeos para os e as tres mellores atletas de cada categoría competitiva e agasallos para todas as persoas participantes. Información e inscricións en www.deporticket.com

30 de marzo. Sábado

Punto Lila no paseo do Espolón de 22.00 a 04.00 horas.

10.00h Gran salva de bombas de palenque anunciando o comezo das Festas de Pascua 2024.

18.00h Inauguración da 51º Feira Exposición de Maquinaria Agrícola e Industrial. Ao lado da gardería municipal.

20.30h DJ Espiño. Praza de Macías

21.00h Pregón a cargo de Abel Caballero. Inauguración das Festas de Pascua, presentada por Belén Xestal e que terá como pregoeiro ao alcalde de Vigo. Praza de Macías.

22.00h Inicio das Festas de Pascua co primeiro pase do concerto da gran orquestra La Misión. Fondo de Vila.

23.30h Actuación da orquestra Unión y Fuerza. Paseo do Espolón.

01.15h Segundo pase de La Misión. Fondo de Vila.

02.45h Segundo pase de Unión y Fuerza. Paseo do Espolón.

31 de marzo. Domingo de Pascua

Punto Lila no paseo do Espolón de 22.00 a 04.00 horas.

09.00h 51ª Feira de Exposicións de Maquinaria Agrícola e Industrial. Ao lado da gardería municipal.

09.30h Retirada de dorsais na mesa da organización para os concursos morfolóxicos da Feira Cabalar. Campo da Barca.

10.00h Inicio dos concursos morfolóxicos da Feira Cabalar de cabalos de pura raza galega –puntuable para a XXIII Copa Galicia PRG–; de cabalos e eguas cruzados; de pura raza árabe (PRA) e autonómico de ponis Gran Premio Concello de Padrón.

11.30h Pasarrúas da Banda de Musica Municipal de Padrón.

12.30h Pasarrúas do grupo folclórico San Pedro de Carcacía, que acompañará os xigantes e cabezudos polas rúas.

13.30h Concerto da Banda de Música Municipal de Padrón. Praza de Macías.

14.00h Pase de presentación do espectáculo de doma ecuestre da tarde no Campo da Barca.

17.00h Grande espectáculo de doma de alta escola, con cabalos de pura raza española, lusitanos, ponis shetland e pura raza galega, coa colaboración especial da Asociación Pura Raza Cabalo Galego. Campo da Barca.

21.00h Gran verbena coa orquestra Miramar. Detrás do campo de fútbol.

22.30h Actuación de Fillas de Cassandra. Paseo do Espolón.

23.45h Actuación da orquestra Capitol. Fondo de Vila.

01.15h Segundo pase da orquestra Miramar. Detrás do campo de fútbol.

03.00h Segundo pase da orquestra Capitol. Fondo de Vila.

1 de abril. Luns de Pascua

Punto Lila no paseo do Espolón de 22.00 a 04.00 horas.

11.00h Pasarrúas do grupo folclórico Rosalía de Castro, que acompañará os xigantes e cabezudos polas rúas.

12.00h Pasarrúas da Banda Municipal de Padrón.

13.00h Día de Santiago en Padrón. Recepción á Excma. Corporación do Concello de Santiago. Praza de Ramón Tojo.

13.30h Concerto da Banda de Música de Santiago. Praza de Macías.

20.00h Actuación do Dúo Master. Paseo do Espolón.

22.30h Actuación da orquestra América. Detrás do campo de fútbol.

01.30h Actuación da orquestra París de Noia. Fondo de Vila.

2 de abril. Martes de Pascua

12.30h Pasarrúas do grupo folclórico A Foliada do Montiño que acompañará aos xigantes e cabezudos polas rúas.

14.00h Sesión vermú a cargo dos Wavy Gravies. Praza Manuel Rodríguez Cobián (praza da igrexa).

19.00h Día de Rianxo en Padrón. Recepción á Excma. Corporación do Concello de Rianxo fronte á estatua de Rosalía de Castro no Paseo do Espolón.

19.45h Concerto da Banda Municipal de Rianxo. Praza de Macías.

22.00h Actuación da orquestra Los Satélites. Fondo de Vila.

Do 3 ao 5 de abril

17.00h XI Torneo de chave de Pascua. Torneo de chave no que se participará individualmente. O 3 e 4 de abril celebraranse as fases clasificatorias. A final disputarase o 5 de abril. Tamén haberá torneo infantil.

5 de abril. Venres de Pascuilla

Punto Lila no paseo do Espolón de 22.00 a 04.00 horas.

20.30h Actuación da orquestra Los Player’s. Detrás do campo de fútbol.

22.00h Actuación da orquestra New York. Fondo de Vila.

23.30h Segundo pase da orquestra Player’s. Detrás do campo de fútbol.

01.00h Segundo pase da orquestra New York. Fondo de Vila.

02.30h DJ Open Air: Anxo Silva. Paseo do Espolón.

04.00h DJ Open Air: LOW. Paseo do Espolón.

6 de abril. Sábado de Pascuilla

Punto Lila no paseo do Espolón de 22.00 a 04.00 horas.

12.30h Pasarrúas do grupo folclórico Arreixeira, que acompañará os xigantes e cabezudos polas rúas do pobo.

14.00h Ciclismo. 61ª Clásica de Pascua XXXV Memorial Francisco Rodríguez Pazos. Carreira de 125 quilómetros que percorrerá os municipios de Padrón, Dodro, Rianxo e Rois.

14.00h Sesión vermú do grupo Boogies. Praza de Ramón Tojo.

18.30h Actuación do grupo folclórico Rosalía de Castro. Praza de Macías.

19.30h Actuación do grupo folclórico A.C. San Pedro de Carcacía. Praza de Macías.

22.00h Concerto de Celtas Cortos. Paseo do Espolón.

00.00h Grande exhibición de fogos de artificio. Paseo do Espolón.

00.15h Actuación da orquestra Olympus. Fondo de Vila.

03.00h DJ Open Air: VR. Paseo do Espolón.

04.30h DJ Open Air: César Sánchez. Paseo do Espolón.

7 de abril. Domingo de Pascuilla

11.30h Pasarrúas do grupo folclórico O Pedrón, que acompañará os xigantes e cabezudos polas rúas.

11.40h Xuntanza integrada pola Corporación Municipal e a Irmandade dos Fillos e Amigos de Padrón, así como as veciñas e veciños que o desexen. A continuación, a comitiva dirixirase ao paseo do Espolón para realizar unha ofrenda floral diante dos monumentos de Rosalía de Castro e de Camilo José Cela. Haberá ofrenda na praza Pepe Domingo Castaño. Cantarase o Himno Galego e depositaranse coroas de loureiro.

12.30h Actuación do grupo folclorico Arreixeira. Praza de Macías.

13.30h Actuación do agrupación folclórica O Pedrón. Praza de Macías.

18.00h XIV Festival de Bandas Capital do Sar. Praza de Macías.

- Banda de Música Isabel II de Touro

- Banda de Música Municipal de Caldas de Reis

- Banda de Música Municipal de Padrón

21.00h Gran verbena e peche das festas de Pascua 2024 a cargo da orquestra Atenas. Fondo de Vila.

23.00h Actuación orquestra Marbella. Fondo de Vila.