Solamente se permitirán en Santiago las Viviendas de Uso Turístico que cumplan con el PXOM

Esta semana se ha abierto un nuevo capítulo en el proceso de regulación de las viviendas de uso turístico (VUT) en la capital gallega.



Hace meses que los propietarios demandan al Ayuntamiento la elaboración de una ordenanza que les dé seguridad jurídica frente a la modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) aprobado el año pasado.



Si bien no recoge los usos deseados por los dueños de las VUT, Raxoi ya les ha comunicado los detalles del borrador de la ordenanza que, previsiblemente, aprobará en el próximo pleno.

Imagen de la reunión entre el Ayuntamiento y representantes de los propietarios de VUT



Concretamente, según explicó la mañana de ayer la alcaldesa, Goretti Sanmartín, este recogerá dos aplicaciones: el alquiler turístico de una vivienda hasta un máximo de 60 días al año y el alquiler turístico de determinadas estancias dentro de la propia vivienda habitual.



Además, será necesario que la persona que alquila el piso resida en él, al menos, 183 días del año.



De la misma forma, la regidora municipal se encargó de dejar claro que, bajo ningún concepto, se podrán habilitar como viviendas turísticas los inmuebles que no cumplan con el actual PXOM.



A pesar de las demandas de los propietarios, Sanmartín insistió en que los informes jurídicos concluyen que “non é posible regularizar as actividades preexistentes á aprobación da modificación do planeamento”.



Por otro lado, el edil de Urbanismo aprovechó la ocasión para destacar que de las 58 VUT con licencia solamente 24 cumplen con la normativa vigente, por lo que esta no les será renovada.



Indignación en Aviturga



Por su parte, la responsable de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), Estrella Ferreiro se ha mostrado muy descontenta con la noticia.



En declaraciones a este medio, Ferreiro explica que “tanto Sanmartín como los concejales se comprometieron a regular la situación de los propietarios que estaban inscritos en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas (REAT) con anterioridad y que no pidieron la licencia en su día”.



De ahí su indignación y disgusto al conocer que desde el Ayuntamiento han faltado al compromiso que tenían con ellos y, sobre todo, que muchos propietarios se encontrarán con serias dificultades para solicitar el título habilitante.

Duras críticas desde la oposición

El líder del Partido Popular en Santiago, Borja Verea, ha transmitido su “preocupación” ante la medida. A su parecer, esta conseguirá que Santiago “se encha de milleiros de VUT duante dous meses ao ano”.

Casco Histórico de Compostela repleto de turistas | ELADIO GONZALEZ LOIS

Por su parte, la edil socialista, Mercedes Rosón, critica que la alcaldesa se pusiese “de perfil” cuando en su momento se sometió a votación plenaria la modificación del PXOM para regular usos turísticos.