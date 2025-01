Aspanaes recolle o diploma do Premio Humanitas

A Asociación de Pais e Nais de Persoas con Trastorno do Espectro Autista (ASPANAES) foi merecedora do Premio Humanitas na súa convocatoria de 2024 que conceden o Consello Social da USC e a Asociación de Antigas Alumnas e Alumnos.

Con tal motivo, este mércores o reitor Antonio López entregoulle o diploma acreditativo do galardón ao presidente da entidade, Ignacio Labella Lozano, nun acto celebrado no Consello Social e que contou ademais coa asistencia da secretaria do Consello Social, Marta Villamayor; a presidenta de Alumni USC, Eva López; e o director xerente de ASPANAES, David Vieitez Solla.

O premio, dotado con 2.000 euros, recoñece accións e traxectorias desenvolvidas en Galicia por persoas físicas, xurídicas, asociacións, empresas ou fundacións que se distinguiran pola súa dedicación e implicación en actividades solidarias ou humanitarias, en beneficio da mellora da calidade de vida da colectividade. É o caso de Aspanaes, a quen o xurado lle concedeu de maneira unánime o premio “polo traballo que realiza en prol da integración e mellora da calidade de vida, non só das persoas usuarias diagnosticadas de Trastorno do Espectro Autista, senón en xeral, da súa contorna familiar e social”.

O Premio Humanitas enmárcase no compromiso do Consello Social da USC e de Alumni de achegar a realidade social á Universidade ao tempo que se establece unha colaboración co obxectivo de axudar a crear unha rede forte de antigos alumnos e alumnas que favoreza o desenvolvemento do orgullo de pertenza á USC.