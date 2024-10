El Ayuntamiento de Santiago invertirá más de 4 millones de euros en dos importantes reformas

La portavoz del gobierno local, Míriam Louzao, informó en rueda de prensa sobre los principales acuerdos alcanzados en la Xunta de Gobierno, destacando la aprobación de dos importantes proyectos: la rehabilitación integral del complejo deportivo de Santa Isabel y la reurbanización de la calle García Lorca.

Calle García Lorca

El proyecto de reurbanización de la calle García Lorca, que cuenta con un presupuesto de 1.198.901,06 euros y un plazo de ejecución de 16 meses, ha sido reformado debido al incremento de precios en el mercado. "Somos conscientes da relevancia e do esperado desta obra que, como sabedes, temos que volver a sacar a licitación", explicó Louzao. La concejala recordó que la obra había sido afectada por la subida de precios, pero que ahora "a Xunta de Goberno local aprobou o proxecto reformado co fin de acutalizar os prezos recollidos en función do mercado actual e tamén para facer una revisión técnica do documento".

El objetivo de la reurbanización se centra en dos aspectos principales: mejorar las condiciones de accesibilidad y renovar las instalaciones urbanas. "Este goberno quere darlle o impulso necesario, por fin, a unha obra moi esperada pola veciñanza que se suma ás actuacións que vimos facendo e coas que buscamos ter unha Compostela máis amigable para a veciñanza", añadió Louzao.

Santa Isabel

En cuanto al proyecto de rehabilitación del complejo deportivo de Santa Isabel, la Xunta de Gobierno aprobó la ejecución de la obra, que tiene un presupuesto de 3.018.449,40 euros y un plazo de ejecución de 8 meses. Louzao destacó que "falamos dun proxecto moi relevante", que mejorará el comportamiento energético, la accesibilidad y la sostenibilidad del complejo. Este proyecto se financiará a través del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) del Estado, y debe estar finalizado antes del 31 de diciembre de 2025.

Finalmente, Louzao subrayó la importancia de mejorar las instalaciones deportivas en la ciudad, afirmando que "coa mellora das instalacións deportivas pois é unha necesidade importante do noso Concello e porque o deporte tamén ten que ver, e moito, coa calidade de vida desa Compostela boa de vivir".