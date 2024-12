“Berenguela na gaiola” conquista o Certame Manuel María de Proxectos Teatrais

O Teatro Principal de Santiago de Compostela vestiuse de gala para acoller a entrega da cuarta edición do Certame Manuel María de Proxectos Teatrais, onde a obra Berenguela na gaiola foi coroada como gañadora. Dirixida por Paula Carballeira e presentada polas compañías Galeatro e Xarope Tulú, esta creación baséase no texto Aventuras e desventuras dunha espiña de toxo chamada Berenguela, obra icónica do escritor chairego.

O xurado, presidido polo prestixioso Manuel Lourenzo, destacou por unanimidade a proposta como “sólida e solvente”, eloxiando a súa capacidade para combinar intelixencia, ironía e compromiso social. A obra explora temas universais como o dereito a un futuro libre, a visibilidade feminina e a defensa das xeracións máis vulnerables: a infancia e a vellez.

Un circuíto teatral sen precedentes

O premio non só significa un recoñecemento artístico, senón tamén unha oportunidade única para levar a obra aos escenarios de toda Galicia. Grazas á colaboración de máis de corenta concellos, as deputacións da Coruña, Lugo e Ourense, e o Centro Dramático Galego (CDG), Berenguela na gaiola contará cunha xira mínima de 40 representacións ata finais de 2026.

Con 19.000 euros de axuda á produción, achegados pola Fundación Manuel María e o CDG, a obra promete unha posta en escena memorable. Lorena Calvo e Nicolás Zamorano liderarán a escenografía e iluminación, mentres que Sol Álvarez aportará o toque audiovisual que completará a experiencia.

“Unha ponte entre xeracións”

Paula Carballeira, directora da obra, emocionouse ao recoller o premio das mans de Alberte Ansede, presidente da Fundación Manuel María. No acto, tamén participaron Francisco Núñez, director do CDG, e Miriam Louzao, concelleira de Capital Cultural de Santiago, quen definiu o certame como “un espazo que abre portas á innovación e honra a memoria dun autor clave para a nosa cultura”.

O xurado subliñou a capacidade da obra para conectar cun público diverso, incluído o escolar, grazas ás diferentes capas de lectura que ofrece. “Actualiza a obra orixinal mantendo a súa esencia, un equilibrio perfecto entre entretemento e reflexión”, afirmaron.

O teatro como vehículo de transformación cultural

O Certame Manuel María non é só un premio, é un compromiso co teatro galego e o seu futuro. Ao garantir a difusión da obra, asegura que a dramaturxia de Manuel María non quede encerrada nunha gaiola, senón que vibre en cada escenario, conquistando corazóns e xerando conversacións.

Para o público que asista a algunha das funcións de Berenguela na gaiola, a promesa é clara: atoparase cunha historia que transcende o tempo e as fronteiras, ofrecendo unha experiencia única onde o toxo se converte en símbolo de resistencia e beleza.