Carlangas: "Me siento en deuda con Santiago y quiero regalarle algo especial a la ciudad"

Este sábado 26 de abril, Santiago de Compostela se convierte en pista de baile. La excusa: Carlangas presenta por primera vez en su ciudad “Bailódromo, Vol. 1”, un disco que no solo expande su universo musical, sino que también aspira a transformar la ciudad en una fiesta colectiva, un ritual compartido entre generaciones, géneros y garitos.

Programación completa del evento

El compostelano regresa a casa tras arrasar en salas de toda España —de la BUT madrileña al Dabadaba donostiarra—, para celebrar la música de baile en todas sus formas. Pero no será un concierto al uso.

Con la Sala Capitol como epicentro, el exlíder de Novedades Carminha ha diseñado una jornada que cruza la presentación de un disco con el espíritu de las verbenas populares y la energía de la electrónica underground. Desde el vermú hasta la madrugada, bares emblemáticos de la ciudad como La Flor, Camalea, Carrilana o O Bochinche acogerán sesiones de DJ, showcases y alguna que otra sorpresa. Todo con un objetivo claro: “hacer ciudad” a ritmo de funk, bolero, disco y punk.

Acompañado por Los Cubatas —la banda viguesa Mundo Prestigio rebautizada para la ocasión— y con el apoyo de un cartel de DJs de lujo como Natalia Ferviú, Ortiga (como Chicho do Funk), DJ Casanova o Javi Pretty, Carlangas ha logrado convertir un lanzamiento discográfico en una intervención cultural a gran escala.

“Bailódromo, Vol. 1” no es un disco más: es una cinta mestiza y generosa, una mixtape donde caben el romanticismo intergeneracional, el groove sensual, los riffs eléctricos y la nostalgia bailada. En estas canciones hay bolero y hay future-funk, hay una mirada hacia el pasado y una clara invitación al presente. Hay, sobre todo, una propuesta libre y sin complejos, que demuestra que el espíritu del punk también se puede bailar.

Charlamos con él en vísperas del gran baile para hablar de música, ciudad y fiesta.

La entrevista

¿Cómo nace la idea de convertir la presentación del disco en Santiago en un auténtico "bailódromo"?

Para mí es una fecha muy especial. Yo me crié en Santiago y viví aquí hasta los 18 años, por lo que fue donde yo comencé a salir de fiesta. Es donde está mi familia, mis colegas... y tenía que ser aquí donde diera rienda suelta al que creo que es el concepto global de este disco, 'Bailódromo, Vol. 1'. Es una quedada con amigos y amigos para salir de fiesta. De eso va el disco y de eso va la jornada que hemos preparado este sábado en Compostela, abierta para todo el que quiera disfrutar.

Entonces, este concepto solo puede tener sentido en Compostela. ¿Es así?

Sí. Es algo único que solo va a suceder en Santiago. Es donde quería hacerlo. Los bares en los que va a ocurrir son amigos míos, los DJ y la gente que va a participar también. Es algo que quería hacer en mi ciudad. Aquí me inicié en la música, por tanto, tenía que ser aquí y rodeado de mi gente. Como una romería.

¿Cómo fue la respuesta de los bares compostelanos cuando les propusiste unirse a la fiesta?

La acogida fue genial. Tardamos media hora en organizarlo todo. Lo hice con Luchiño, un amigo mío que trabaja en producción aquí en la ciudad y resultó todo muy sencillo en todos los niveles. No hubo que luchar nada. Será un fiestón; el concierto estará practicamente lleno. Además, todavía me siento bastante en deuda con Santiago por todo lo que me ha dado, así que quería regalarle algo especial a la ciudad.

¿Y qué esperas de la respuesta del público?

La música es de lo que más nos junta en la vida, y hay que usarla para eso. Está muy bien crear, pero también hay que generar ocasiones para que se junte la gente. Volvemos de Semana Santa, hará sol... y va a ser una jornada genial.

¿Qué tiene de especial esta actuación en la Sala Capitol respecto a otras paradas de la gira?

Es la primera vez que tocaré aquí canciones de los discos que he hecho como Carlangas. Nunca se ha hecho. Además, habrá varios invitados. Yo estoy muy contento porque, quieras que, este proyecto solo lleva un año y llenar la Capitol es un logro en toda regla.

Es un álbum más bien corto, pero realmente intenso y fresco. Bastante ecléctico y con canciones muy que marcan bastante distancia unas de otras. Por ejemplo, "Nosoutros", que dura solamente algo más de un minuto, tiene tono de balada y es en gallego convive con "Tiemblo" y "Los Cubatas Pt.1", que son música disco para bailar. ¿Puedes hablarme de esta canción en la que colaboras con Russian Red?

Todo el disco es como una sesión de DJ, desde que sales de tu casa hasta que vuelves de fiesta. 'Nosoutros' es la que te ponen cuando encienden las luces en la discoteca. Es, asimismo, una versión de los Panchos. Llamé a Russian Red, que es una de la voces más icónicas del pop español, y conseguí liarla para que cantase en gallego. Es algo que me hizo mucha ilusión. El disco es muy ecléctico, como dices, y quería que fuese un cuaderno de bocetos de cosas que a mí me gustan. Eran pruebas de estilo a los que no había llegado.

¿Cómo ves la escena gallega actual? ¿Te entusiasma la nueva ola?

Creo que Galicia lleva viviendo una época dulce desde los 60, desde las orquestas como los Tamara hasta ahora. Ahora hay varios grupos que resaltan, y eso no pasaba hace 15 años. Ahí era difícil trascender, como lo hicimos en Novedades Carminha o Triángulo de Amor Bizarro, que también estaba ahí. Hay cosas que me gustan más y otras que me gustan, pero la veo muy sana y fresca; repleta de ideas. Hay un poco de todo y creo que eso es lo que tenía que pasar. Por fin se ha logrado trascender y que la gente de fuera mire hacia aquí. Cuantos más grupos haya, más afición hay, y eso es una buena noticia.

Novedades Carminha

Por último, un mensaje para los seguidores compostelanos que están deseando que llegue el sábado.

Esto está montado para vosotros. Ojalá disfrutéis durante todo el día, porque lo daremos todo. No tiene sentido si no os lo pasáis bien, así que os animamos a ello.