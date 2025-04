Chega 'M.A.R.C.O.' a Vedra: un festival que pon no mapa a arquitectura rural e as artes como nunca antes

Vedra prepárase para acoller unha proposta que promete revolucionar a relación entre arquitectura, arte e comunidade. Trátase de M.A.R.C.O.: Mostra de Arquitectura Rural, un evento pioneiro que mestura reflexión, acción e participación veciñal nun formato vivo, dinámico e moi conectado co territorio. Celebrarase os días 9, 10 e 11 de maio de 2025, e xa está a xerar expectativas.

Este festival é moito máis ca unha mostra tradicional: é un espazo de encontro entre a arquitectura e as demais artes –escultura, pintura, danza, música, literatura, cine, fotografía, ilustración–, todas elas integradas nun "marco" común, o rural, que actúa como protagonista e escenario á vez.

Un festival coas portas abertas da aldea

Un dos puntos fortes de M.A.R.C.O. é a súa capacidade para involucrar directamente á veciñanza. A ruta “O mellor de cada casa” levará ás persoas asistentes por diferentes vivendas de Vedra, onde se poderá ver arquitectura viva, habitada, e cargada de memoria. A posta en valor dos cobertos, esas construcións de aldea que tantos recordos gardan, tamén será central no desenvolvemento das actividades.

Ao longo dos tres días haberá exposicións, obradoiros, actuacións e conversas onde a arquitectura dialogará coas demais artes e coa paisaxe. Todo isto, con especial atención á participación interxeracional, grazas ao apoio do programa de voluntariado do Concello de Vedra.

Un proxecto con alma e raíces

Organizado por ELO arquitectura e o Concello de Vedra, e patrocinado polo Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, o festival busca recuperar a confianza na arquitectura como ferramenta social, cultural e vital. “Queremos achegar a arquitectura á xente e recuperar a súa conexión co territorio e co benestar colectivo”, sinalan dende a organización.

M.A.R.C.O. non é só unha mostra; é un xeito de entender a vida no rural desde o compromiso co patrimonio, a sustentabilidade e a creación contemporánea.

Queres participar?

A programación completa e as inscricións ás actividades están dispoñibles en www.concellodevedra.gal.