A influencer compostelá que deseña xoias para combater a ansiedade

Amelia Otero, veciña de Compostela e de Ribeira, descubriu moi nova que realizar actividades manuais axudábaa a estar tranquila. Quizais por iso, como ela conta, cando vía que as súas amigas estaban tristes convidábaas a confeccionar pulseiras con ela. Non era máis que unha afección, mais unha afección útil e confortable que foi calando pouco a pouco na personalidade de Amelia.

Hoxe, Amelia estuda Enfermaría na Universidade de Santiago. Posiblemente, teña que ver con esa fixación súa por coidar a saúde, tanto a súa coma a dos demais. Con todo, segue investindo tempo nese labor que tanto a acompañou de pequena. Ademais, acaba de dar o paso de converter a elaboración de xoias nun traballo, de xeito que as súas creacións están a venda para o público xeral.

“Un día, mientras paseaba por Gijón, me crucé con unas niñas de seis años que estaban vendiendo pulseras. Pensé, si ellas pueden hacerlo, ¿por qué yo no?”, comenta Amelia ao explicar a razón pola cal decidiu profesionalizar a súa afección.

Ese foi o punto de inflexión. Logo dun tempo de reflexión decidiu abrir un perfil de Instagram, ‘Las joyas de Meli’, no cal promocionarse e difundir as súas creacións. Entre moitos motivos tamén estivo o económico: “Siempre me quejo de que no tengo dinero, porque al final soy estudiante, por lo que abrir la cuenta me pareció una buena idea para sacar rendimiento a algo que lleva tiempo hacer”.

Desde a casa da avoa

Por estas razóns, desde unha mesa redonda do salón da casa da súa avoa en Santiago, comezou unha nova aventura coas xoias. Partía con vantaxe, porque a confección destas pezas non era nova para ela: “Entre lo que aprendí de pequeña sobre los materiales, y ahora con la ayuda de Tik Tok para resolver dudas, es todo muy fácil”, indica.

Así e todo, a Amelia gústalle innovar. O seu selo de identidade probablemente sexa o feito de que ningunha xoia é igual á anterior: “No me gusta repetir, puede haber diseños parecidos, pero nunca iguales. Prefiero que sean únicos, que nadie vaya a tener la misma joya”.

Traballa especialmente con materiais do mar: cunchas, lapas, pedriñas… Isto venlle da nai, que tiña unha colección inmensa de cunchas na casa: “Lo que hice sobre todo al principio fue ir a la playa y buscar conchas parecidas a las que tenía mi madre para hacer pares”.

Quere dar o paso a empregar arxila e, co tempo, outros materiais como a resina, que considera un elemento “muy chulo pero que se me resiste, aún tengo que practicar”. O que si, sempre traballa con aceiro inoxidable para asegurar que as pezas duren.

Confesa que o que máis tempo lle leva é pensar o deseño. En total, unha xoia normal, como pode ser un colar, pode levarlle arredor dunha hora e media: “Me inspiro mucho a través de Pinterest, aunque tiro sobre todo de imaginación. Lo que hago es poner todos los materiales encima de la mesa y pensar cuáles pueden quedar bien juntos”.

E así é como conseguiu, nos escasos catro meses que leva en activo, captar o interese duns clientes que valoran especialmente a calidade destes deseños. Amelia asegura que non ten un perfil específico de comprador, as súas xoias interesan tanto a homes como a mulleres e moitas veces ata lle fan peticións persoais: “Me encanta que me hagan encargos. Un día me habló un chico para pedirme un collar de perlas; yo encantada”.

Deseño orixinal dun colar

Co tempo agarda ampliar o seu negocio, quizais cunha web propia, pero non é prioridade polo de agora: “Prefiero ir poco a poco, hacer más cosas e ir valorando por dónde tirar”.

Experiencia coma microinfluencer

Traballar en redes tampouco é novo para Amelia. Leva anos exercendo como influencer de moda, cosmética e coidado persoal, polo que está acostumada a facer publicidade. ‘Las joyas de Meli’ é algo semellante, xa que no perfil de Instagram o que publica son fotografías dos seus produtos para facerlles promoción.

Unha colección de pendentes

“Cuando era adolescente empecé a tener más seguidores en redes que otras chicas de mi edad. No es que tenga una cuenta enorme, pero si lo suficientemente grande para atraer a ciertas marcas que me envían sus productos y sobre los que yo hago mis propias reseñas”, explica Amelia.

Asegura, con todo, que nunca pretendeu ser influencer: “Me gustaba hacer fotos, pero mi móvil era muy malo, así que usaba la cámara de mi padre. Se ve que eran fotografías buenas, porque captaron el interés de la gente”, relata. Agora, xa con experiencia neste mundo, tamén trata ela de contactar coas marcas, sobre todo locais, para ofrecer os seus servizos.

A conclusión que saca Amelia do traballo en redes é que require de moito esforzo e tempo do que ás veces non dispón dado que debe compaxinarse cos estudos. Intenta fluír, sacar as fotografías das xoias cando se topa con algún elemento da natureza que pensa que pode cadrar ben cos deseños, e de aí escribir os textos que as acompañan: “Con más trabajo ‘Las joyas de Meli’ crecería mucho y más rápido, pero no puedo permitirme centrarme solo en ello. Yo lo llevo con calma. Prefiero hacer unos pocos diseños de calidad, que gusten, y hacer unas buenas fotos con unos textos bien trabajados para quien le interese”. Polo de agora, semella que a fórmula lle funciona ben.