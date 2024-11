Comienza Cineuropa en Santiago de Compostela | Programación completa

La 38ª edición del festival Cineuropa llega a Santiago de Compostela del 7 al 24 de noviembre, una cita cultural que convierte la ciudad en epicentro del cine internacional y europeo. Bajo el lema “O corazón do cinema é a liberdade” (“El corazón del cine es la libertad”), esta edición aborda el poder del cine para representar contextos democráticos, sociales y políticos, con más de 130 películas y múltiples actividades paralelas.

Programación general y Actividades

Este año, Cineuropa presentará una amplia variedad de títulos destacados de festivales internacionales como Cannes, Berlín, y San Sebastián, e incluirá diversas actividades para atraer a todo tipo de público. A continuación, un resumen detallado de lo que ofrecerá esta edición:

Película inaugural

El festival se inaugura el 7 de noviembre en el Teatro Principal con la proyección de En Fanfare, dirigida por Emmanuel Courcol. Esta película francesa, que debutó en Cannes y ganó el Premio del Público en San Sebastián, dará el pistoletazo de salida a 18 días de proyecciones.

Sección oficial: Novos Cineastas

La Sección Oficial de Cineuropa, dedicada a nuevos talentos, contará con 12 películas a concurso, todas procedentes de festivales europeos. El jurado estará compuesto por la cineasta Flávia Castro, la directora Sonia Méndez y la periodista María José Santacreu. Entre los títulos seleccionados se encuentran:

Toxic de Saule Bliuvaite (Lituania), ganadora del Leopardo de Oro en Locarno.

de Saule Bliuvaite (Lituania), ganadora del Leopardo de Oro en Locarno. Moon de Kurdwin Ayub (Austria), que recibió el Premio Especial del Jurado en Locarno.

de Kurdwin Ayub (Austria), que recibió el Premio Especial del Jurado en Locarno. Femmes au Balcon de Noémie Merlant (Francia), que se presentó en Cannes.

de Noémie Merlant (Francia), que se presentó en Cannes. Mi bestia de Camila Beltrán (Colombia), premiada en Sitges.

de Camila Beltrán (Colombia), premiada en Sitges. Turn Me On de Michael Tyburski (EE.UU.), premiada en San Sebastián.

Premios Cineuropa 2024

El festival reconocerá la trayectoria de tres figuras destacadas:

Alberto Gracia , director ferrolano, recibirá su galardón el 12 de noviembre tras la proyección de su película La Parra .

, director ferrolano, recibirá su galardón el 12 de noviembre tras la proyección de su película . Ingrid García-Jonsson , actriz hispano-sueca, será premiada el 14 de noviembre en una gala donde se exhibirá su trabajo más reciente, Una ballena .

, actriz hispano-sueca, será premiada el 14 de noviembre en una gala donde se exhibirá su trabajo más reciente, . Flávia Castro, cineasta brasileña conocida por su compromiso social y su exploración de la memoria histórica, recibirá su premio el 20 de noviembre, acompañada de la proyección de su documental Diário de uma busca.

Otras Secciones y Homenajes

El festival también ofrecerá ciclos y actividades paralelas que exploran distintas vertientes cinematográficas y contextos históricos:

Retrospectiva Henry Fonda for President: En esta sección, inspirada en los ideales democráticos del actor Henry Fonda, se presentarán películas que evocan valores de libertad y derechos civiles en EE.UU., destacando títulos como Young Mr. Lincoln y The Grapes of Wrath.

Deuses e monstros: Esta serie de películas celebra el centenario del nacimiento de Marlon Brando y explora el legado del Actor’s Studio. Este ciclo incluye obras de leyendas como Paul Newman y Geraldine Page y contará con un debate sobre la metodología del Actor’s Studio y su impacto en la actuación.

Estrenos y Exclusivas

Entre los estrenos más esperados de Cineuropa 2024 destacan:

7291 de Juanjo Castro: Este documental aborda las muertes en residencias de ancianos en Madrid durante la pandemia y se presentará el 10 y 11 de noviembre en NUMAX y Salón Teatro.

de Juanjo Castro: Este documental aborda las muertes en residencias de ancianos en Madrid durante la pandemia y se presentará el 10 y 11 de noviembre en NUMAX y Salón Teatro. From Darkness to Light : Documental sobre la película inédita de Jerry Lewis ambientada en un campo de concentración nazi. Este filme se estrena en España tras su paso por el Festival de Venecia.

: Documental sobre la película inédita de Jerry Lewis ambientada en un campo de concentración nazi. Este filme se estrena en España tras su paso por el Festival de Venecia. El circo de los muchachos de Elías Siminiani: Una serie documental que narra la historia de Benposta, un proyecto de circo infantil con enfoque social y educativo, cuya proyección será el 16 de noviembre.

Proyecciones Especiales y Cineuropa Miúda

Cineuropa ofrece además proyecciones dirigidas al público joven bajo el programa Cineuropa Miúda, que busca acercar el cine a niños y adolescentes a través de actividades interactivas y didácticas.

Actividades Paralelas

Además de las proyecciones, el festival incluirá mesas redondas, conciertos, y sesiones formativas. Entre los eventos más destacados se encuentran:

Un homenaje al cineasta español José Val del Omar.

La presentación de trabajos de videocreación en colaboración con el programa Xuventude Crea.

La proyección de cortometrajes realizados por jóvenes del programa Cinema en Curso.

Sedes del Festival e Información Práctica

Las actividades y proyecciones se llevarán a cabo en diversos espacios de Santiago de Compostela, como el Teatro Principal, el Salón Teatro, el Auditorio de Galicia, NUMAX, y la Zona C. Las entradas estarán disponibles desde el martes en la Zona C y en la web compostelacultura.gal.