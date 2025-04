Compostela alcanza un récord de 131 distintivos de calidade turística SICTED

Santiago de Compostela continúa reforzando a súa aposta pola calidade turística. A cidade conta xa con 131 empresas e servizos distinguidos co selo SICTED, unha cifra que marca un novo récord dende a recuperación deste sistema de calidade en 2018, cando apenas 60 establecementos recibiron esta distinción.

O acto de entrega dos distintivos tivo lugar este martes na Casa das Asociacións de Cornes, onde representantes do sector turístico compostelán destacaron a importancia deste recoñecemento para seguir consolidando un turismo baseado no valor engadido e a excelencia.

Unha aposta pola calidade como sinal de identidade

A concelleira de Turismo, Míriam Louzao, subliñou durante o evento que "a calidade é unha ferramenta necesaria para desenvolver un novo modelo turístico na cidade, que aposte máis polo valor engadido que polas meras cifras". Segundo explicou, Compostela debe seguir avanzando cara a un turismo sustentable e diferenciado, apoiándose en establecementos e servizos que garantan unha experiencia óptima aos visitantes.

Tamén fixo referencia ao esforzo que se está a realizar nas redes sociais do SICTED, un traballo que xa deu os seus froitos, pois Santiago obtivo o Segundo Premio á Mellor Visibilidade do Destino en Medios, entregado no marco de Fitur.

Recoñecemento ao sector e á conservación do patrimonio

No acto tamén interveu o deputado provincial de Patrimonio, Xosé Penas, quen puxo en valor o papel das empresas e profesionais do sector turístico no coidado e promoción do patrimonio. "O respecto máximo polo que nos rodea, o patrimonio inmaterial dun país milenario e mesmo o medio ambiente e a paisaxe, fan de Galicia un territorio singular", destacou.

A entrega dos distintivos contou tamén coa participación de Flavia Ramil, xerente de Turismo de Santiago, e de Joaquín Rubal, presidente da Asociación Profesional de Guías de Turismo de Galicia, ademais de representantes de diversas entidades que conforman a Mesa de Calidade Turística.

Con este novo récord de distintivos, Compostela segue consolidándose como un destino de referencia, apostando pola excelencia e a diferenciación no sector turístico.