O Concello e Kalandraka convocan o XVIII Premio Internacional Compostela para Álbums Ilustrados

O Concello de Santiago e a editorial Kalandraka abren unha nova convocatoria do Premio Internacional Compostela para Álbums Ilustrados, un dos certames máis prestixiosos do sector. A XVIII edición do concurso ofrecerá unha dotación económica de 9.000 euros para a obra gañadora, ademais da publicación do libro en galego, castelán, catalán, éuscaro e portugués.

O prazo de presentación dos traballos iniciarase coa publicación das bases no Boletín Oficial da Provincia (BOP) e permanecerá aberto ata o 16 de maio. O fallo do xurado darase a coñecer na segunda quincena de xuño e a entrega do premio celebrarase en novembro.

Un certame de referencia no mundo do álbum ilustrado

A concelleira de Educación, Míriam Louzao, destacou na rolda de prensa de presentación que este premio "busca pór en valor este xénero literario e artístico, convertendo cada exemplar nunha pequena xoia, e proxectar o nome de Compostela a nivel internacional". Segundo explicou, as obras premiadas "viaxan por todo o mundo" e están presentes en feiras internacionais do libro, chegando a máis de 5.000 propostas recibidas en todas as edicións.

O certame está aberto a autores e ilustradores de calquera nacionalidade con obras orixinais e inéditas, escritas en calquera das linguas oficiais da Península Ibérica. As persoas interesadas deberán presentar cinco copias do texto, tres ilustracións orixinais e unha maqueta completa do proxecto. Os traballos poderán entregarse no Rexistro Xeral do Concello de Santiago.

Kalandraka, un referente na literatura infantil

Kalandraka Editora, recoñecida internacionalmente pola súa labor na literatura infantil e xuvenil, xestiona este premio dende a súa primeira edición no ano 2008. A editorial participa en feiras do libro por todo o mundo e organiza diversas actividades arredor dos álbums galardoados, como presentacións para editores, libreiros e bibliotecarios, así como encontros cos autores premiados.

Ata o momento, o certame recibiu proxectos de máis de 20 países, incluíndo España, Italia, Francia, Arxentina, México, Estados Unidos, Xapón e China. Entre os gañadores destacan nomes como Natalia Colombo (Arxentina), Felipe Ugalde (México), Mariana Ruiz Johnson (Arxentina) e a máis recente premiada, María Girón con "BIM BAM BUM".