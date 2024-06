Crónica: O Son do Camiño 2024 se despide de forma espectacular hasta el año que viene | Todos los detalles e imágenes del tercer día

La última jornada de O Son do Camiño 2024 se despidió hasta el año que viene por todo lo alto y demostró por qué es uno de los festivales más importantes de España.

Tras unas interesantes actuaciones por parte de BB Trickz, Baiuca y New Wave Kill, Ana Mena se subió al escenario Estrella Galicia para acaparar los focos y poner a bailar al Monte do Gozo. Con éxitos como 'Madrid City', la cantante malagueña encantó al público con su energía y carisma, creando una atmósfera de alegría y celebración que marcó el trascurso del día.

Ana Mena en concierto | Eladio González Lois

A continuación, Tom Odell tomó el relevo, trayendo su estilo emotivo y melódico. El cantautor británico deleitó a los presentes con interpretaciones conmovedoras de canciones como 'Another Love' y 'Black Friday'. Su voz única y su habilidad para transmitir emociones a través de la música lograron que el público se sumergiera en un ambiente íntimo y reflexivo.

El ánimo cambió con la llegada de Melendi, quien aportó su característico sonido pop-rock flamenco. Con temas como 'Caminando Por La Vida', el intérprete asturiano hizo cantar y bailar a los asistentes, creando una conexión especial con su entrega y pasión en el escenario. Melendi demostró por qué sigue siendo uno de los artistas más queridos en la escena musical española.

El anfiteatro se llenó para cantar con el asturiano | Eladio González Lois

Ya con una noche totalmente cerrada, fue el turno de Thirty Seconds to Mars. La banda de rock liderada por Jared Leto ofreció un espectáculo impresionante, interpretando éxitos como 'The Kill (Bury Me)' y 'Stuck'. Con su energía arrolladora y su puesta en escena inconfundible, Thirty Seconds to Mars logró uno de los momentos más intensos y memorables del festival, dejando al público en un estado de euforia.

En la opinión de muchos asistentes, fue la actuación más impresionante de todo el festival. Un Jared Leto totalmente volcado con los espectadores se atrevió con el español, subió a más de 30 personas del público a bailar con él e, incluso, trepó por todo el andamio del escenario para cantar desde más de cinco metros de altura su éxito 'This is War'

Sin ningún arnés y a una mano el cantante americano interpretó su tema más famoso colgado del andamio del escenario Xacobeo | Eladio González Lois

El rapero mallorquín Rels B fue el siguiente en actuar. Los temas de su trabajo más reciente, 'a new star (1 9 9 3)' emocionaron al público, que se volcó con él como no habían hecho hasta ese momento con ningún otro artista.

Rels B interpretó temas de su último álbum, pero también éxitos de su primera etapa | Eladio González Lois

El broche final de la jornada y del festival lo puso el DJ y productor Wade, quien con su set de música electrónica convirtió el recinto en una auténtica pista de baile. Con beats poderosos y transiciones impecables, Wade mantuvo la energía alta hasta el último momento, proporcionando un cierre explosivo que dejó a los asistentes con ganas de más.

Así, O Son do Camiño se despide habiendo ofrecido momentos inolvidables y actuaciones de primer nivel, consolidándose como un referente en el panorama musical de Galicia y España. Los fans ya esperan con ansias lo que traerá la próxima edición.