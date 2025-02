Diario Compostela fomenta o interese polo xornalismo cun novidoso concurso no CEIP Agro do Muíño de Ames

O responsable de Diario Compostela, Eladio Lois, estivo este martes no CEIP Agro do Muíño de Ames para compartir co alumnado o labor que se leva a cabo desde o xornal.

Momento do faladoiro celebrado no centro educativo de Ames

Ademais, coa idea de fomentar o interese polo xornalismo entre as novas xeracións, presentou a proposta dun concurso froito da colaboración co profesorado e a dirección do centro.

En que consiste?

Por grupos, o estudantado que participa na actividade enviará á nosa redacción unha nova relacionada coa actualidade compostelá. O equipo de Diario Compostela elixirá a que mellor se adapte aos criterios xornalísticos que foron explicados polo coordinador do medio no faladoiro. Despois de ser revisadas, publicaranse nesta mesma web firmadas polos estudantes gañadores.

A nova gañadora será publicada o vindeiro día 5 de marzo.