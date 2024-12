Don Manolito, lotero: "El año pasado dimos el Gordo, ahora un cuarto premio... ¡Y no hay dos sin tres!"

Manuel Blanco, responsable del establecimiento Don Manolo, ubicado en el Centro Comercial As Cancelas de Santiago, se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la Lotería de Navidad de este año en Compostela. Su administración ha sido la encargada de vender diez décimos del cuarto premio, el número 77.768, llevando alegría y fortuna a un buen número de afortunados.

Este premio no es una novedad para Manuel ni para su clientela, ya que el año pasado logró vender un décimo del Gordo de Navidad, consolidándose como un auténtico talismán para los jugadores de lotería de la tierra del Apóstol. Este nuevo éxito, sin embargo, no se debe al azar, sino al esfuerzo diario de un equipo comprometido con mantener la ilusión entre sus clientes.

La administración Don Manolo, situada en los grandes almacenes más concurridos de Santiago, recibe un flujo constante de personas que combina vecinos habituales con visitantes ocasionales. Esta posición estratégica, unida a la dedicación de Manuel y su equipo, ha hecho posible que este pequeño negocio destaque a nivel autonómico gracias a la venta de boletos premiados.

Don Manolo no solo es un lugar donde se compran números, sino un espacio de esperanza para quienes sueñan con cambiar su vida a través de la lotería. Y como bien dice Manuel: "No hay dos sin tres". ¿Será este el comienzo de una tradición de premios en As Cancelas?

La entrevista

¿Ha pasado por el establecimiento la persona agraciada?

No, qué va. Al principio, la gente se muestra bastante reacia a pasar por aquí. Además, como estamos en el centro comercial, tenemos todo muy repartido; puede haber salido por cualquier ventanilla. Lo más probable es que vengan en los próximos días, ya que seguramente se haya vendido a diez personas distintas.

Manuel, en su establecimiento | CEDIDA

¿Qué se siente al dar un premio así?

No es el premio más grande que hemos dado; ya el año pasado dimos el Gordo de Navidad. Teníamos una serie y vendimos un décimo. Este año fue un cuarto y, como dice el refrán, ¡no hay dos sin tres!

¿Cuántos décimos han vendido este año?

De este cuarto premio hemos vendido diez décimos. En general, es más difícil saber. Nosotros dependemos de la afluencia del centro comercial; si llueve o hace buen tiempo influye en las personas que vienen. Lo que sí puedo confirmar, aunque no sé el número exacto, es que hemos vendido más que el año pasado. Siempre se va mejorando, al final nuestro trabajo es luchar todos los días y tratar de mejorar.