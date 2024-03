Entrevista a Carretando | “Coas nosas temáticas intentamos axudar a comprender a sociedade”

A paixón polo xornalismo e a política son dous sentimentos sen os que se pode entender o día a día na Facultade de Ciencias da Comunicación.



Por este motivo, é normal atoparse con iniciativas audiovisuais construídas orgánica e harmonicamente sobre elas.



Estas, se non se difuminan nos “un día de estes” ou nos “cando rematemos os exames”, acaban sendo o xerme de proxectos tan interesantes como Carretando.



Carretando é un espazo de divulgación e análise politolóxica centrado no ámbito galego.



Combina o tratamento dunha temática que interesa moito á mocidade —a pesar do que poida parecer— e unha linguaxe a medio camiño entre as novas tendencias —como o uso do podcast e as redes sociais— e as pezas televisivas máis tradicionais —como os documentais do seu especial chamado ‘Das aulas a San Caetano’—.



O xornalista e escritor Pablo Javier Rañales (Mugardos, 1999) é un dos seus fundadores e integrantes.

Como e por que nace Carretando?

A partir de conversas sobre política na cafetería da Facom. É froito da inquedanza dun grupo de mozos aos que lles gustaba o formato podcast e que tiñan a esperanza de que se podía facer podcasting en galego e cunha visión do xornalismo diferente; a dun xornalismo máis lento e interpretativo.

Quen conforma o equipo?

Nestes momentos, somos catro xornalistas e dous politólogos: Adrián Vázquez, Carmen del Río, Román Varela e eu somos os xornalistas. Yannick Juncal e Julio Iglesias son os politólogos.

Cal é a vosa rutina? Como vos organizades?

A organización foi mudando ao longo do tempo. Agora mesmo, tendo en conta que ademais dun podcast somos unha newsletter e temos unha derivación de redes, establecemos coordinadores. Todos participamos no guión, pero temos responsables de área. Román Varela encárgase das redes, Carmen da newsletter, Adrián da edición e eu, en certa maneira, atendo as necesidades xerais.

Que valoración facedes do traballo realizado ata o momento?

Sabendo que este tipo de proxectos non son economicamente sostibles, moi boa. Creo que nós intentamos cumprir sempre coa máxima de que as nosas temáticas axuden a comprender a sociedade, por iso falamos de reto demográfico, de turismo ou incluso a conexión entre o fútbol e a política.

Xa ten tres anos o proxecto. Onde quere chegar? Cales son os seguintes obxectivos que ten?

Realmente, crear sostibilidade arredor do proxecto. Ao final Carretando nos repercute moi positivamente en termos de reputación, e agora o que nos gustaría é que o proxecto axudase a crear unha esfera pública onde puidese poñer o seu gran de area nos temas que nos interesan como sociedade. É dicir, queremos que sexa unha peza máis dun conxunto de medios que falen dos temas que afectan ao noso territorio; os problemas colectivos. Creo que os medios temos que analizalos.

Despois das eleccións autonómicas, tedes na mente algún outro especial para levar a cabo proximamente?

Non (risas). O que imos facer é descansar e despois volver á nosa dinámica. Este formato especial fixémolo polas eleccións galegas, pero en certa medida tamén o que queriamos dicir é que hai talento, hai posibilidades e hai equipo. Só falta que economicamente isto sexa viable. Hai unha precariedade enorme na industria xornalística galega, pero máis alá diso hai moitísima xente con talento que fai cousas incribles e cunha calidade enorme. Ese era un dos nosos obxectivos, pero non son sostibles ao longo do tempo.