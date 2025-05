A Escola de Cinema ESCAC trae a Santiago cursos gratuítos de formación técnica en son, produción e edición audiovisual

A prestixiosa ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya) chega a Santiago de Compostela co seu programa de microformacións OFF ESCAC, unha iniciativa estatal que busca capacitar estudantes e profesionais do audiovisual en competencias técnicas cun enfoque práctico e especializado.

En colaboración coa Facultade de Comunicación da USC e o espazo Garaxeland, o programa ofrecerá o mes de xuño varios cursos gratuítos, financiados polo Ministerio de Cultura, o ICAA e os fondos Next Generation da UE, centrados en ferramentas clave do sector cinematográfico e audiovisual.

Cursos en Santiago e Milladoiro

En Compostela, impartiranse os cursos de "Producción virtual" e "Premiere (Iniciación)" na propia Facultade de Comunicación. No Milladoiro, haberá dúas formacións técnicas máis: "Iniciación ao foley" e "Iniciación ao son cinematográfico", en colaboración con Cinemar Films, así como unha segunda edición do exitoso curso "Taller estudio de gravación" en Garaxeland.

As sesións desenvolveranse durante varias semanas, maioritariamente en horario de tarde, de luns a venres ou venres e sábado, segundo o curso.

Formación de calidade con profesionais do sector

Os cursos están impartidos por docentes e técnicos con ampla experiencia profesional, e forman parte dun modelo formativo baseado na microformación tecnificada, que permite ao alumnado crear itinerarios personalizados con resultados de aprendizaxe concretos e adaptados ás demandas do mercado laboral.

A través desta programación, ESCAC aposta por achegar a formación audiovisual a diferentes territorios, incluíndo non só grandes cidades, senón tamén localidades con menor oferta especializada, como o propio Milladoiro.

Inscrición e obxectivos

A inscrición debe realizarse a través da web da escola, onde se detallan os contidos e datas de cada curso.

O obxectivo do programa é impulsar a empregabilidade no sector audiovisual, formar novos perfís tecnificados e crear oportunidades de aprendizaxe en colectivos con difícil acceso á formación especializada, fomentando así o crecemento da industria cultural desde a base.