Esta es la dura respuesta de los propietarios de viviendas de uso turístico al Ayuntamiento de Santiago

Recientemente, el Ayuntamiento de Santiago llevó a cabo el cierre del primer edificio de viviendas de uso turístico que, según la nueva ordenanza, operaban sin licencia.

Cabe recordar, asimismo, que la nueva norma establece que el alquiler turístico de una vivienda será de hasta un máximo de 60 días al año y el alquiler turístico de determinadas estancias dentro de la propia vivienda habitual. Además, será necesario que la persona que alquila el piso resida en él, al menos, 183 días del año. Por otro lado, bajo ningún concepto se podrán habilitar como viviendas turísticas los inmuebles que no cumplan con el actual PXOM.

En este marco jurídico, Raxoi tomó la decisión de precintar los primeros pisos que incumplían con los requisitos establecidos por la ordenanza propuesta a comienzos de este verano, además de pedir a los dueños de los pisos que los cierren ellos mismos antes de que tenga que hacerlo la institución municipal.

Ante ello, el colectivo de propietarios de viviendas de uso turístico de Compostela ha querido hacer público un comunicado exponiendo su punto de vista con respecto a esta situación:

O colectivo de pequenos propietarios de vivendas de uso turístico de Compostela amósase altamente sorprendido, non polo peche, que non supón máis que a aplicación da normativa vixente, coa que o colectivo está en total desacordo e contra a que vai seguir loitando devagar, a sorpresa está motivada pola estratexia do goberno de dotar de medios aos veciños para que se denuncien entre sí, promocinando deste xeito a ruptura da, xa a miudo, fráxil armonía na convivencia de calquera veciñanza.

É curioso que un goberno coparticipado por o BNG e CA, utilice as mesma estratexias que se usaron unha vez “desarmado y cautivo el ejército rojo” cunhas tristísimas consecuencias sobradamente coñecidas.

O goberno do Concello deulle tanta publicidade ao precintado que parecera que o pechado foran tres zulos de terroristas e a acción merecedora de medalla. Este colectivo mantén a súa posición totalmente contraria a unha Modificación do PXOM orfa de toda xustificación.

Onte mesmo facíanse públicos na prensa os resultados dun estudio realizado pola USC que desvinculan o encarecemento do arrendamento convencional da oferta de Vivendas de Uso Turístico na última década. Isto fainos pensar que no Concello de Santiago primeiro redactan e aproban a norma e despois, se cadra, estudan se se dan as condicións que a fan necesaria.

Os propietarios están decepcionados ata onde máis non se pode co goberno municipal de Compostela e co grupo socialista do concello aos que consideran responsables dun engano a todas luces intencionado. Cada un deles, sempre antes das eleccions municipais de maio 23 (dato de importancia non menor) prometeulles unha ordenanza que regularía os usos preexistentes, agora sosteñen que segundo uns informes xurídicos o prometido é incumplible, é dicir: “Que de lo dicho no hay ná”.

Unha vez máis primeiro prometen e despois estudan se hai posibilidade de cumprir. Para nota! O caso é que a orixe deste conflito inventado está, ao noso humilde xuizo, nun experimento dos hoteis de alto estrelaxe (Prevituga lle chamaron e foi todo un exemplo de conciliábulo). O obxectivo primixenio era eliminar unha competencia, que nunca o foi, dos hoteis. Cada compoñente do clan foi poñendo, sombra aquí…sombra allá…., o seu grao de area e entre todos conseguiron crear un ambiente non so contrario ás VUTs senon aos turistas en xeral e dicir xeraron un altísimo nivel de turismofobia que neste momento non so prexudica ao TODO o sector turístico senón que ademáis está a danar o difícil equilibrio armónico na convivencia veciñal.

Este colectivo ten a absoluta confianza de que este sarao terminará tendo consecuencias para un grupo de goberno e adláteres, que non tiveron a caución de ler con atención os efectos secundarios do prospecto. En todo caso se o que pretendemos é voltar á sociedade e ao contexto de principios do pasado século… adiante, as aristócratas a veranear a Donosti e a estirar o pe onde lles praza, as demáis… a lavar ao río. Ou non era así?