Un estudio impulsado desde la USC confirma que las ciudades con más calidad de vida son más competitivas

Un equipo formado por miembros de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y de la Universidade da Coruña (UDC) ha desarrollado un estudio que confirma que las ciudades con mayor calidad de vida son más competitivas.



La investigación, llamada 'Quality of life in cities: An outcome and a resource?' y publicada en el European Research on Management and Business Economics, nace desde la facultad de Administración e Dirección de Empresas del Campus de Lugo de la USC con la intención de demostrar que "la calidad de vida es mucho más que un fin en sí mismo".



Así, 50 ciudades españolas capitales de provincia han sido estudiadas y se ha concluido que "la calidad de vida en las urbes influye en el poder competitivo", por lo que genera una "mayor productividad", es decir, un "tejido empresarial fértil".



Por otro lado, los investigadores han definido la calidad de vida como un estrategia de gobernanza, puesto que "los gobiernos diseñen políticas para que la ciudadanía viva mejor, tiene un impacto directo en el desarrollo económico de la zona en cuestión".