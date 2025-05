Fame, as auténticas focaccias italianas no corazón de Compostela

Hai locais que nacen como resposta a unha moda e outros que, como Fame, nacen dun antollo convertido en paixón.

Situado na Rúa do Vilar, en pleno Casco Histórico de Santiago, Fame é o soño feito masa de Yhonn Ramírez e Martín Fungueiriño, dous mozos de 25 anos que, tras compartir aula en Económicas, decidiron poñer en práctica algo que non se aprende en ningunha carreira: o instinto.

Fame é unha focaccería de takeaway, si, pero é tamén unha carta de amor á tradición italiana e ao produto galego. Ademais, é o primeiro local compostelán especializado neste prato típico, cunha carta curta, pero afinada como un acorde perfecto.

Exterior do local

Artesanía entre masas e acentos

O local é pequeno, mais non lle falta detalle: unha pequena barra, luces de neon e algunha planta ben colocada conforman esa atmosfera tan amable que só se consegue cando quen atende tamén cociña, crea e coida.

As masas fanse na casa, con tempo e paciencia. Tardan varios días en elaboralas, e iso nótase no resultado: un pan esponxoso, lixeiramente crocante por fóra, cun sabor profundo que non precisa aderezos para destacar. Aínda así, os embutidos de primeira calidade —moitos deles importados directamente desde o país da bota— colocan a guinda nun prato tan sinxelo con delicioso.

Boa parte do produto que empregan ten Denominación de Orixe

Un menú breve, pero memorable

A día de hoxe, ofrecen seis focaccias salgadas e dúas doces, todas elaboradas con masa propia.

Agora ben, se é a primeira vez que visitas Fame e queres ir ao seguro, estas son as tres focaccias máis vendidas, probadas e aclamadas:

A Deliziosa , con pesto de pistacho caseiro, mortadela de Bolonia, stracciatella e pistacho picado. Unha mestura intensa, golosa e moi cremosa capaz de conquistar calquera padal.

, con pesto de pistacho caseiro, mortadela de Bolonia, stracciatella e pistacho picado. Unha mestura intensa, golosa e moi cremosa capaz de conquistar calquera padal. A Rossa , con pesto rosso, bresaola, queixo parmesano, tomate semiseco e aceite de oliva virxe extra. Máis seca e estruturada, pero cun sabor complexo e elegante.

, con pesto rosso, bresaola, queixo parmesano, tomate semiseco e aceite de oliva virxe extra. Máis seca e estruturada, pero cun sabor complexo e elegante. A Galega, unha homenaxe aos sabores da terra: chourizo de Lalín, queixo Arzúa-Ulloa, pementón e aceite de oliva virxe extra. A máis contundente das tres, e tamén a máis aplaudida polos que valoran o sabor con raíces.

'A Galega' é unha das máis demandadas

Bebidas con identidade e sobremesas explosivas

En Fame, as bebidas non son un acompañamento, senón unha parte máis da experiencia. A súa carta líquida está pensada para complementar e ampliar o relato de sabores que propoñen nas focaccias.

Matchas, cafés e cócteles conviven nunha selección breve pero coidada, orientada tanto a quen busca algo fresco e orixinal como a quen quere rematar a visita cun toque sofisticado.

O máis curioso é que todo vai en latas de plástico transparentes, cun deseño que mestura funcionalidade e estética, e que reforza a identidade visual dun local que pensa ata no último detalle.

Estas latas, máis alá do seu valor visual, encaixan á perfección coa filosofía do local: informal, xuvenil, áxil, pero sempre con estilo.

Un matcha enlatado

E, por último, outro dos grandes atractivos do local son os seus cheesecakes, de sabores tan larpeiros como Nutella, Dinosaurus e doce de leite.

Un negocio con alma

Pero o que realmente fai de Fame algo especial é a súa alma. A atención de Yhonn e Martín é cálida e sincera. Non hai manobras de marketing nin frases ensaiadas: hai complicidade, curiosidade, ganas de facer as cousas ben. Fame é un local que non quere parecer real, senón selo de verdade.

Nun contexto actual de franquías e réplicas, Fame aposta pola orixinalidade e o produto ben tratado; e iso merece ser celebrado.

Se che gusta comer e a honestidade na cociña ou se simplemente queres saber a que sabe unha focaccia feita con agarimo e criterio, Fame agárdate na Rúa do Vilar.

Porque hai fame que se cura comendo… e Fame que dá gusto ter.