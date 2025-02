Manuel Manquiña presenta este martes a proxección gratuíta de 'O home e o can'

O martes, 18 de febreiro, ás 19.00 horas, o Ateneo de Santiago acollerá na Rúa do Vilar, 19, a proxección da película «O home e o can», dentro do ciclo «Cinema galego do século XXI» do Cineclub Ateneo. O evento contará coa presenza do actor Manuel Manquiña, protagonista do filme, quen comentará a película e participará nun coloquio co público asistente.

Dirixida por Ángel de la Cruz en 2022, «O home e o can» narra a historia de Manuel, un home de avanzada idade cunha visión particular do mundo, que vive nunha aldea galega case deshabitada xunto ao seu inseparable can. A súa rutina vese alterada cando o animal sofre un accidente e, por primeira vez, Manuel decide saír ao mundo exterior en busca de axuda. Na súa viaxe á cidade de Ourense, atópase con Paula, unha moza que fuxe dun fogar problemático. A relación entre ambos, aparentemente opostos, acabará converténdose nun vínculo inesperado, marcado pola soidade e a amizade.

O protagonista, Manuel Manquiña, é unha icona do cinema galego e español. Estreou o seu recoñecemento co seu papel en Airbag (1997), que lle valeu unha nominación ao Goya ao mellor actor revelación. Con máis de 30 películas no seu currículo, participou en títulos destacados como Torrente, el brazo tonto de la ley e en numerosas producións televisivas e teatrais. Ademais da súa faceta como actor, Manquiña tamén se dedicou á comedia, os monólogos e a música, colaborando con grupos como Siniestro Total.