Una marcha multitudinaria recorre las calles de Santiago contra el proyecto de Altri

Una marcha multitudinaria, compuesta por varios miles de personas, ha arrancado este mediodía de la alameda de Santiago de Compostela para mostrar el rechazo del "pueblo gallego", según los organizadores, contra la instalación en Palas de Rei (Lugo) de una macroplanta de celulosa desarrollada por por Greenfiber, filial de la portuguesa Altri y la gallega Greenalia.

Antes del inicio de la marcha, los presidentes da Plataforma Ulloa Viva, Marta Gontá, y de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA), Xaquín Rubido, han criticado el modelo industrial de la Xunta porque acabaría con el corazón natural de Galicia, tanto en la comarca de A Ulloa, en Lugo; como en la ría de Arousa, donde desembocaría el agua utilizada en el proceso de la pastera.

"Somos vecinos y vecinas que mandamos un mensaje a Altri, a Greenalia y a la Xunta: nuestras hijas van a heredar una ría productiva, una tierra fértil y aire y agua limpios. Y no es negociable", ha asegurado Gontá, que ha incidido en que este proyecto "no va va a traer nada de esto" y por eso muestran su rechazo.

"Nuestras hijas tendrán un futuro y no pasa por la instalación de Altri", ha concluido.

Para Xaquín Rubido, la Xunta carece de "legitimidad para imponer este modelo productivo", y ha advertido de que miles de familias del sector agroganadero, del mundo del mar y del sector turístico se ven afectados por un proyecto que "va en contra de la mayoría social de Galicia".

Cuestionado por las similitudes que pudiera haber con el movimiento ciudadano Nunca Máis, surgido a raíz del vertido del buque Prestige en la Costa da Morte hace más de veinte años, Rubido ha asegurado que en su opinión "se acerca" a aquel movimiento.

"Estamos empezando. La manifestación de hoy va a ser algo importante, marcará un antes y un después y luego podremos hablar de si se aproxima o no a Nunca Máis. Esperemos que sí", ha añadido.

La marcha, convocada con el lema "A Xunta non pode calar todo un país. Altri Non" (La Xunta no puede callar a todo un país. Altri No) cuenta con el apoyo de partidos políticos de la oposición, organizaciones sindicales, sociales y ambientalistas.

De este modo, al inicio de la marcha se ha podido ver y han hecho declaraciones a los medios la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y el histórico dirigente nacionalista Xosé Manuel Beiras.

Así, la jefa de la oposición en Galicia ha destacado la "marea de dignidad" de los gallegos en una manifestación "histórica" que "le está diciendo al PP que no quiere en el corazón rural del país una macrocelulosa contaminante que pone en riesgo el modo de vida, ocho mil puestos de trabajo y significa una hipoteca para el futuro".

Pontón ha censurado el modelo "megacontaminante" y de "destrucción del territorio" que implicaría, en su opinión, la instalación de este proyecto y que única y exclusivamente se debe a que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, "actúa como comercial de una multinacional"

"Miles de gallegos decimos Galicia sí, Altri no. Queremos vida y futuro y no queremos la macrocelulosa contaminante que no quiere Portugal", ha concluido la dirigente nacionalista.

También el veterano Xosé Manuel Beiras, próximo a los 90 años, ha elogiado la movilización, ya que son los ciudadanos "quienes tienen que rebelarse y defender el país" frente al resto de poderes, "políticos y económicos, que lo quieren destruir".

La marcha ha transcurrido en un ambiente festivo y de reivindicación, con numerosos carteles, pancartas y consignas, entre ellas, además de "Altri No", han destacado "Si es tan buena que la lleven a Moncloa" en una versión, o "...a Lisboa", en otra alternativa; Rueda, recula, el agua no es tuya"; "El agua es nuestra y no de celulosa" y "Galicia entera rechaza la pastera".

El PSdeG ha anunciado la participación de su viceportavoz parlamentaria, Lara Méndez, y Sumar comprometió ayer la presencia de su coordinador Paulo Carlos López y de Manuel Lago.

En un audio remitido a los medios, la diputada socialista señala que el proyecto presentado como "estratégico" por el PP en el Parlamento "nada tiene que ver con lo que se ha ido conociendo" y ha dicho que el PSdeG está comprometido con los vecinos y la sostenibilidad.

Tras más de hora y media de la salida de la marcha los manifestantes aún salían de la alameda en dirección a la plaza del Obradoiro, donde se leyó un manifiesto y concluyó la manifestación.