A Mostra CINEDUCA do Ateneo de Santiago empeza cunha dobre sesión de cine e reflexión

O Ateneo de Santiago abre este martes, 11 de marzo, a súa IV Mostra Internacional de Cine e Educación (CINEDUCA) cunha programación que convida á reflexión sobre educación, liberdade e compromiso social. O evento arrancará cunha dobre cita cinematográfica na súa sede da rúa do Vilar, 19, con proxeccións que irán acompañadas de presentacións e coloquios a cargo de expertos.

A primeira sesión, o martes ás 19:00 horas, estará dedicada a Amal, do director Jawad Rhalib. O filme segue a historia dunha profesora francesa nun instituto de Bruxelas que defende a liberdade de expresión e a tolerancia fronte ao extremismo e os prexuízos. A súa loita resoa especialmente na súa relación con Monia, unha alumna acosada pola súa orientación sexual. A presentación correrá a cargo de Xosé Armas, profesor da USC, quen analizará o papel da educación na construción dunha cidadanía crítica e inclusiva.

O mércores 12, á mesma hora, proxectarase un clásico do cinema: Esta terra é miña (This Land is Mine, 1943), do lendario Jean Renoir. A película, ambientada nun país ocupado polos nazis, retrata a evolución dun profesor, Albert Lory, que loita contra o medo ata atopar a valentía necesaria para enfrontarse ao réxime. Tras a proxección, o ex-asesor técnico da Consellería de Educación, Antón Porteiro, analizará o impacto do cinema na transmisión de valores como a coraxe, a responsabilidade e o compromiso cívico.