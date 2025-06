“Tras a pegada das musas”: Mareiras reivindica o papel das mulleres creadoras na nova exposición da Casa do Cabido

A Casa do Cabido de Santiago de Compostela acolle desde este venres, 6 de xuño, a exposición “Tras a pegada das musas”, unha mostra da artista plástica María Eiras, coñecida artisticamente como Mareiras, que propón un percorrido visual para revalorizar o papel das mulleres na creación artística.

A inauguración contou coa presenza da alcaldesa e presidenta do Consorcio de Santiago, Goretti Sanmartín Rei, o xerente do Consorcio, José Antonio Domínguez, e o coordinador da exposición, Juan Conde Roa.

A mostra poderá visitarse de balde ata finais do verán, en horario de martes a sábado de 10:00 a 14:00 h e de 17:00 a 21:00 h, e domingos de 11:00 a 14:00 h.

Un camiño contra o relato artístico tradicional

Inspirada no libro A muller pintada, de Teresa Arijón, a exposición reivindica a voz silenciada de oito mulleres creadoras —entre elas, Suzanne Valadon, Isabel Rawsthorne, Bella Chagall ou Celia Paul— ás que Mareiras rende homenaxe desde a súa propia linguaxe visual. A artista inclúe tamén a súa propia musa masculina, Fausto, invertendo así os roles tradicionais do discurso artístico hexemónico.

As obras amosan unha lectura crítica e poética sobre como foron representadas as mulleres na historia da arte, ao tempo que celebran a súa creatividade como autoras e non só como modelos.

Unha exposición que tamén é memoria

Durante o acto inaugural, a alcaldesa Goretti Sanmartín destacou a importancia de visibilizar o traballo de mulleres artistas, tanto as que protagonizan a mostra como as que tiveron relación con Santiago, como Dolores Rodeiro, Elvira Santiso ou María Cardarelly. “Son mulleres importantes con obra valiosa, e debemos cuestionar como foron representadas historicamente”, afirmou.

A profesora Begoña Álvarez Seijo, responsable dos textos da exposición e actualmente no Wellesley College de Boston, participou a través dunha intervención lida por Juan Conde Roa, na que se puxo en valor o compromiso da artista coa recuperación simbólica das figuras femininas na arte.

A traxectoria de Mareiras

María Eiras, directora de Mareiras Espacio de Arte na rúa do Preguntoiro, conta cunha consolidada traxectoria desde 2011. En 2024, a súa instalación Herba de namorar foi seleccionada na Mostra de Arte Contemporánea de Ponte de Lima (Portugal) e tamén presentou Viriditas no Gran Hotel Los Abetos. A súa obra forma parte de coleccións institucionais como a da Xunta de Galicia, a Cidade da Cultura, o Casino de Compostela ou a Fundación Eugenio de Almeida.