La programación de Compostela Cultura arranca en 2025 con sorpresas

La nueva temporada de Compostela Cultura llega cargada de propuestas escénicas para todos los públicos. Este fin de semana, el Teatro Principal será testigo de la estrea absoluta de 'Guerra', una potente obra de Teatro do Noroeste, mientras que el Auditorio de Galicia acogerá el espectáculo familiar 'Camino a la escuela'.

'Guerra': una reflexión teatral sobre los conflictos

Cuándo: Viernes 17 y sábado 18 de enero, a las 20:30 h

Dónde: Teatro Principal

Teatro do Noroeste, una de las compañías más longevas de la escena gallega, estrena su nueva obra, 'Guerra', escrita y dirigida por Eduardo Alonso. La trama transporta al espectador a un edificio teatral destruido por un bombardeo, donde emergen personajes icónicos de obras de Shakespeare, Lorca y Brecht.

En palabras del dramaturgo, la obra “trata sobre a guerra, sobre todas as guerras, as pasadas, as presentes e as futuras... mais a peza toma esta ‘guerra’ de xeito teatral”.

El elenco, que incluye a Luma Gómez, Miguel Pernas y Sabela Hermida, dará vida a una propuesta que mezcla tragedia, comedia e ironía, con música de Bernardo Martínez y escenografía de Carlos Alonso.

Entradas: Disponibles en la web de Compostela Cultura y en la Zona C. Si quedan plazas, se podrán adquirir en la taquilla del Teatro Principal desde las 19:30 h los días de función.



Posfunción: Tras la función del sábado, el público podrá conversar con el equipo artístico sobre el proceso creativo.

'Camino a la escuela': teatro familiar para inspirar

Cuándo: Sábado 18 de enero, a las 18:00 h

Dónde: Auditorio de Galicia

La compañía catalana Campi qui pugui presenta Camino a la escuela, una historia conmovedora que narra las dificultades de tres hermanas para llegar al colegio. Inspirada en vivencias reales, esta obra visual y emotiva es apta para mayores de 5 años.

El espectáculo, dirigido por Rosa Díaz, ha sido reconocido como ‘Mejor espectáculo familiar’ en los Premios de la Crítica de Cataluña y ‘Mejor puesta en escena’ en los Premios Fetén.

Entradas: A la venta en la web de Compostela Cultura, la Zona C y en la taquilla del Auditorio de Galicia desde las 17:00 h el día de la función.

Teatro do Noroeste, protagonista de la temporada

Compostela Cultura rinde homenaje a Teatro do Noroeste, dedicándole un foco temático en su programación 2025. Además de 'Guerra', en mayo se podrá disfrutar de 'Gloria Nacional' (24 de mayo, 20:30 h, Teatro Principal).

Con más de 35 años de trayectoria, la compañía se ha consolidado como un referente en la escena gallega, llevando a los escenarios obras clásicas y contemporáneas de gran relevancia.