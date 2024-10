El PSOE de Santiago tacha de "irresponsable" el anuncio de la nueva ordenanza de convivencia

El portavoz municipal del PSOE en Santiago de Compostela, Gonzalo Muíños, ha criticado duramente el anuncio del gobierno local de redactar una nueva ordenanza de convivencia, calificándolo de "irresponsable". Según Muíños, el ejecutivo, liderado por el alcalde de Sanmartín, ha lanzado esta propuesta sin haber informado previamente a la oposición ni haber entablado un diálogo con las asociaciones vecinales, lo que, en su opinión, revela una falta de transparencia y de consenso en un tema tan relevante para la ciudad.

El portavoz socialista ha puesto en duda la necesidad de una nueva ordenanza, cuestionando si no sería mejor "Non será mellor, antes de aumentar as prohibicións, facer cumprir as actualmente vixentes?". En este sentido, ha recordado que la actual ordenanza de convivencia ya regula aspectos como el tirar cáscaras, papeles, chicles o colillas en la vía pública, además de prohibir satisfacer necesidades fisiológicas o escupir en la calle. Según Muíños, muchas de estas normas no se cumplen debido a la falta de recursos, particularmente en la plantilla de la Policía Local.

Muíños ha señalado que, en lugar de crear nuevas normativas, el gobierno local debería centrarse en garantizar el cumplimiento de las ya existentes, mencionando que la ordenanza actual también prohíbe el consumo de alcohol en la vía pública "cando altere á convivencia cidadá", tal como se establece en su artículo 67. Para el edil socialista, el problema radica más en la falta de medios para hacer cumplir las normas que en las normativas en sí: "quizais non é a norma senón a falta de recursos".

Además, el portavoz ha tachado el anuncio del gobierno de "un anuncio á desesperada para xerar un titular", acusando al ejecutivo de buscar desviar la atención sobre la falta de medidas tomadas durante el verano para controlar comportamientos incívicos y avanzar hacia un turismo más respetuoso. Según Muíños, las iniciativas de la edil de turismo llegaron tarde, a mediados de agosto, cuando la temporada alta de turismo en la ciudad ya estaba prácticamente finalizada.

Finalmente, Muíños insinuó que la edil de Seguridad, Louzao, podría estar evitando abordar el verdadero problema: "igual a señora Louzao o que non quere poñer enriba da mesa é a necesidade de incrementar a plantilla da Policía Local", algo que, según el edil socialista, sería más efectivo que redactar una nueva ordenanza.