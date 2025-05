Os roteiros teatralizados da Casa de la Troya volven ao centro histórico de Santiago

O Museo Casa de la Troya retoma os seus roteiros troyanos, visitas culturais teatralizadas polo centro histórico de Santiago de Compostela, en colaboración coa Xunta de Galicia, o Concello de Santiago, a Universidade de Santiago, a Asociación de Antiguos Compostelanos e Alumni da USC. O primeiro percorrido desta nova edición terá lugar este venres, 23 de maio, ás 19:00 horas, partindo da praza de Mazarelos. A actividade, que se estenderá ata o mes de outubro, contará con novas datas o 13 de xuño, o 11 e o 25 de setembro, e o 10 de outubro.

Os roteiros, que se veñen celebrando dende 2017, están xestionados pola Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos, entidade que tamén administra o museo. Benigno Amor, presidente da asociación, destacou que estas visitas teatralizadas "buscan achegar aos participantes, de maneira amena e divertida, os feitos históricos relativos ao tempo no que transcorre a novela de Pérez Lugín La Casa de la Troya". Durante o percorrido, os asistentes descubrirán como era a cidade naquel entón, os usos sociais hoxe desaparecidos e as personaxes e anécdotas propias da época.

Detalles dos roteiros

A actividade parte da praza de Mazarelos e conta cun máximo de 16 participantes por roteiro. O prezo é de 6 euros, con tarifa reducida de 3 euros para menores de 16 anos. As reservas poden realizarse a través dos teléfonos 981 585 159 / 695 211 266 ou do correo electrónico visitas@lacasadelatroya.gal.

Cada roteiro, que remata cunha visita guiada á Casa de la Troya, ten unha duración aproximada de unha hora e media. Os asistentes poderán viaxar no tempo ata a Compostela de finais do século XIX da man de Casimiro Barcala, o estudante recreado por Pérez Lugín na súa obra, interpretado por Suso Martínez, historiador, guía turístico e actor especializado na historia de Galicia. Nesta actividade, a información cultural e histórica mestúrase co humor, vencellando os lugares visitados coa trama do libro.

O Museo Casa de la Troya permanece aberto de xoves a sábado, en horario de 11:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00 horas, con visitas guiadas de entre 20 e 25 minutos en grupos de ata doce persoas. Para máis información, pódese consultar a páxina web oficial en www.lacasadelatroya.gal.