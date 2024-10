Samuel Pérez, xornalista: "Quero explorar como afectan os problemas sociais ás identidades das vilas"

Samuel Pérez (Vigo, 2000) é unha das caras emerxentes do xornalismo en Galicia. Co recente recoñecemento da novena edición da bolsa Nacho Mirás para recén graduados, o comunicador formado na Universidade de Santiago non deixa de amosar o seu compromiso coa creación de proxectos audiovisuais que mesturan innovación e conciencia social.



Xunto á comunicadora Érika Martínez, presenta ‘(Des)facendo Galicia’, unha iniciativa transmedia que combina podcasts e contidos en redes sociais para retratar a identidade e os problemas sociais que afectan a diferentes territorios galegos.



O proxecto, que verá a luz á altura de marzo de 2025, propón unha viaxe por algunhas das zonas máis recoñecibles da Comunidade, explorando tanto os elementos que as caracterizan como as dificultades ás que fan fronte. Cada episodio afonda en historias locais a través do son, mentres que os vídeos en redes sociais amplían o contido cun enfoque máis directo e visual.



‘(Des)facendo Galicia’ é a evolución do traballo de fin de mestrado que Samuel e Érika realizaron na Universidade Carlos III, onde xa exploraran a turistificación no barrio picheleiro de San Pedro coa iniciativa ‘(Des)facendo barrio’, que parte da mesma idea pero a nivel local.



O que comezou como unha radiografía dun dos núcleos máis importantes de Santiago de Compostela, agora procura dialogar coa alma de Galicia, repartida pola súa xeografía en milleiros de historias.

Que se sinte ao recibir a prestixiosa bolsa Nacho Mirás?.

Non esperaba obtela, así que a primeira reacción foi de sorpresa. Por unha banda, sentín que teño un compromiso por diante moi grande. Dannos os cartos, pero o traballo hai que entregalo. Tamén estou con moitas ganas de facelo. É un proxecto persoal e, como xa temos a experiencia de ‘(Des)facendo barrio’, síntome moi ilusionado de poder darlle continuidade”.

De onde xorde exactamente a idea do proxecto?

Érika e mais eu coñecémonos en Madrid, facendo o máster. Decidimos facer o noso TFM sobre o barrio de San Pedro, en Compostela. Este trata sobre como o turismo pode afectar á identidade dun lugar. Desde entón, quedamos coa idea de levar a máis o proxecto e, cando vimos que abría a convocatoria da bolsa Nacho Mirás, vimos unha boa oportunidade. Quixemos facer algo parecido e explorar a relación entre a identidade dun lugar e os diferentes problemas sociais que poden acontecer en Galicia.

En que consiste?

A idea é ir a diferentes lugares de Galicia que estean afectados por problemáticas concretas que inflúan na súa identidade. En definitiva, levar o que fixemos en ‘(Des)facendo barrio’ a outras partes. O eixo principal será o formato podcast, e deste beberán os demais contidos que fagamos para redes.

Por que o podcast?

Sobre todo, por temas de produción. O vídeo é moito máis complexo; tes que ter moitos elementos que para contar o mesmo. Tamén hai unha cuestión de dispoñibilidade. Hai que ter en conta que imos compaxinar o proxecto cos nosos traballos, e non é doado.

En que se traducirá o apoio económico da bolsa?

Basicamente, en material. Temos cámaras e micros, pero non son de moi boa calidade, así que investiremos niso. Tamén no transporte, xa que teremos que ir dun lado para outro.

En que se diferenza ‘(Des)facendo Galicia’ doutros proxectos semellantes impulsadas ao longo dos últimos anos?

O formato é novidoso; non hai moitos podcasts reportaxeados. Non é unha entrevista ou unha conversa, ten un ton moi diferente. Ademais, está a parte das redes, nas que exploraremos a dimensión transmedia que complementa o contido que se poderá atopar en Spotify.

Que consello lle daría á mocidade que busca abrirse camiño no mundo da comunicación?

Cando rematei a carreira non tiña esperanzas de atopar traballo, pero non foi así. Si que hai oportunidades e todo se resume en probar sorte. Hai moito máis alá dos medios tradicionais e sempre hai ocasión de facer proxectos por conta propia.