Santiago abre a convocatoria do Premio Antón Fraguas: unha oportunidade para preservar o traxe galego con mirada investigadora

A identidade dun pobo tamén se tece con fíos, teas e patróns que falan do seu pasado e da súa maneira de estar no mundo. Con esa vocación naceu hai xa vinte e sete anos o Premio de Investigación sobre o Traxe Galego ‘Antón Fraguas’, que acaba de abrir a súa nova convocatoria da man da Asociación do Traxe Galego e co apoio do Concello de Santiago.

A iniciativa, que se consolidou como unha das máis prestixiosas no ámbito da investigación etnográfica en Galicia, busca fomentar a recuperación, estudo e divulgación do traxe tradicional galego, nas súas múltiples expresións e variacións territoriais. O certame está dotado cun premio de 3.200 euros (IVE incluído), e vai dirixido a persoas maiores de idade que presenten un traballo de investigación redactado en galego, antes do 30 de setembro de 2025.

Un traxe con moitas lecturas

A convocatoria está aberta a estudos desde múltiples perspectivas: dende a documentación e recuperación de pezas tradicionais, con detalle de materiais, patróns e contexto histórico, ata análises interpretativas baseadas en metodoloxías das Ciencias Sociais, a Lingüística ou mesmo os saberes tecnolóxicos aplicados á confección.

Tamén se valorarán traballos que documenten a feitura artesanal dos traxes, recollendo técnicas de elaboración, proceso de transformación das materias primas, ou que se baseen en inventarios post-mortem e testemuñas gráficas como fontes primarias.

Presentación anónima e avaliación cualificada

Os traballos deberán enviarse por correo certificado á sede da asociación (Rúa do Hórreo, 19. Galerías Viacambre, local 44. 15702 Santiago de Compostela), acompañados dun exemplar escaneado ao enderezo electrónico asociaciondotraxegalego@gmail.com. A presentación farase de forma anónima, baixo lema, e coas informacións identificativas nun sobre pechado.

Un xurado especializado, composto por figuras recoñecidas nos campos do folclore, a antropoloxía e a historia, será o encargado de avaliar os traballos e poderá declarar o premio deserto se considera que ningunha proposta reúne a calidade esperada. Ademais, a Asociación do Traxe Galego resérvase os dereitos de publicación ata o 31 de decembro de 2028.

Unha homenaxe viva a Antón Fraguas

O Concello de Santiago anima á participación neste certame, que rende homenaxe a Antón Fraguas, figura esencial na valorización do patrimonio cultural galego e gran defensor do traxe tradicional como elemento de identidade colectiva. Trátase dunha oportunidade única para que a cidadanía investigadora contribúa a manter vivo este legado, achegando novos coñecementos e recoñecendo o labor das persoas que conservaron esta tradición ao longo do tempo.