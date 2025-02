Santiago baila este mércores ao ritmo das cantigas de amigo

O mércores, 19 de febreiro, ás 19:30 horas, o Ateneo de Santiago organizará na Rúa do Vilar, 19, a presentación do libro-disco «Fremosas. Cantigas de amigo e de amor» de Barahúnda. O acto contará coa participación dos músicos Helena de Alfonso e Jose Lara Gruñeiro, que ofrecerán un concerto comentado no que explicarán as cantigas interpretadas e o contexto histórico no que foron creadas.

Cartel

Este proxecto musical é o quinto traballo discográfico de Barahúnda e recolle doce cantigas galego-portuguesas musicadas, accesibles a través de códigos QR, cunha clara intención divulgativa da tradición cultural dos pobos. A obra tamén reflexiona sobre a pegada feminina na lírica medieval e inclúe textos de especialistas como Aurora Marco, Domingos Morais, José Luís do Pico Orjais e Txema Mawenya, entre outros, que acompañan as composicións de Helena de Alfonso e Jose Lara Gruñeiro. O disco-libro percorre a música popular e culta, dende o século XIII ata a actualidade, resaltando a riqueza da tradición oral galego-portuguesa.

Sobre os músicos

Barahúnda é unha formación musical fundada en Madrid en 1998 coa idea de recuperar e reinterpretar a música tradicional ibérica. O proxecto liderado por Helena de Alfonso (voz) e Jose Lara Gruñeiro (guitarra e canto) evolucionou ata converterse nun referente do folk, a música antiga e a world music, contando con numerosos colaboradores e ofrecendo concertos en toda a Península Ibérica. A súa discografía inclúe cinco álbums, entre os que destaca o recente «Fremosas», editado por Editorial Toxosoutos en 2023. O grupo foi recentemente recoñecido co Premio Barbantia 2024 á Iniciativa Cultural.