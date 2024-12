Crónica | Santiago de Compostela acogió su concierto navideño más especial

La ciudad del Apóstol se vistió de gala anoche para recibir una velada musical inolvidable. El histórico hotel Monumento San Francisco se transformó en un espacio mágico, iluminado únicamente por el suave resplandor de cientos de velas, para acoger el concierto Candlelight.

A las 21.00 horas, el cuarteto Cuerdas Atlánticas tomó el escenario y transportó al público a un mundo de ensueño con un repertorio navideño que cautivó a todos los presentes. Desde los clásicos más conocidos hasta melodías más actuales, el concierto ofreció un recorrido musical que emocionó y divirtió a partes iguales.

Inicio del concierto

Un repertorio clásico

La noche comenzó con la delicada y elegante "Danza del Hada de Azúcar" de Tchaikovsky, seguida de la tradicional melodía inglesa "Greensleeves". A continuación, el cuarteto interpretó con gran energía "Carol of the Bells" y "O Holy Night", dos himnos navideños que nunca fallan en emocionar.

La segunda parte del concierto estuvo marcada por un ambiente más festivo, con canciones como "O Tannenbaum", "We Wish You a Merry Christmas" y "Jingle Bells". El público no pudo evitar cantar y bailar al ritmo de estas melodías tan conocidas.

La velada continuó con una selección de canciones más modernas, como "Feliz Navidad" de José Feliciano, "Rockin' Around the Christmas Tree" de Brenda Lee y "Love is All Around" de Wet Wet Wet. El momento más emotivo llegó con las bandas sonoras de las películas "Frozen" y "Anastasia", con las canciones "Let It Go" y "Once Upon a December", respectivamente.

El concierto culminó con dos grandes clásicos navideños: "Maestro" de Hans Zimmer, una pieza que evoca la magia de la Navidad, e "It's Beginning to Look a Lot Like Christmas" de Michael Bubblé. La noche cerró con la icónica "Last Christmas" de Wham.

La penúltima cita del año

Entre aplausos y ovaciones, el cuarteto Cuerdas Atlánticas se despidió del escenario dejando un público con ganas de más. Sin duda, el concierto Candlelight ha sido uno de los eventos más destacados de esta Navidad en Santiago de Compostela. Una noche para recordar y repetir.

El cuarteto Cuerdas Atlánticas fue ovacionado durante varios minutos

Para aquellos que se lo perdieron, hay buenas noticias: El mismo espectáculo se repetirá el 21 de diciembre a las 21.00 horas en el Hotel NH Collection A Coruña Finisterre, en la ciudad herculona. Una nueva oportunidad para sumergirse en la magia de la Navidad bajo la luz de las velas y disfrutar de la música de Cuerdas Atlánticas.